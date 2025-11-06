Η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Tesla καλείται σήμερα να εγκρίνει ή να απορρίψει την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να παραχωρήσει πακέτο μελοντικών δυνητικών αποδοχών στον Έλον Μασκ, υπολογιζόμενης αξίας ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων οικονομικών στόχων.

Το θέμα απασχολεί έντονα όλα τα μεγάλα οικονομικά ΜΜΕ του κόσμου, αφού από την έκβαση της απόφασης των μετόχων θα εξαρτηθεί ίσως η παραμονή ή όχι του Μασκ στην ηγεσία της Tesla, από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Πολλοί αναλυτές στον διεθνή Τύπο αναφέρουν πως η διαδικασία στη γενική συνέλευση των μετόχων της Tesla παίρνει διαστάσεις εκβιασμού από τον ίδιο τον Έλον Μασκ, αλλά και στενούς του συνεργάτες, όπως επίσης και μεγάλα επενδυτικά ταμεία που ευνοούν την παραμονή του και την έγκριση του πακέτου απολαβών.

Αν οι μέτοχοι εγκρίνουν σήμερα Πέμπτη το πακέτο-μαμούθ του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετοχές για τον Μασκ (διαθέτει σήμερα περίπου το 15% και μέσω του πακέτου θα φθάσει μελλοντικά στο 25%) θα αποφύγουν το ρίσκο μιας αποχώρησής του, με πιθανή σοβαρή πτώση της μετοχής.

Σύμφωνα με το Reuters, οι νόμοι στο Τέξας, όπου η Tesla μετέφερε την έδρα της πέρυσι, επιτρέπουν στον Musk να ψηφίσει σήμερα μέσω του δικού του μεγάλου μετοχικού μεριδίου, εξασφαλίζοντας το 15,3% των δικαιωμάτων ψήφου.

Το διακύβευμα

Το συμβούλιο και πολλοί επενδυτές θεωρούν πως μόνο ο Μασκ μπορεί να μεταμορφώσει την Tesla σε κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης, με εκατομμύρια αυτόνομα ρομποταξί και ανθρωποειδή ρομπότ, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τα προγράμματα που προωθεί μέσω άλλων εταιρειών του (SpaceX, xAI και Neuralink). Αν καταφέρει να μετατρέψει την Tesla σε γίγαντα της AI, η αξία της Tesla θα αγγίξει τα 8,5 τρισ. δολάρια, με τον ίδιο να κατέχει περίπου το 25% των μετοχών, αν βέβαια εγκριθεί το πακέτο που του προτείνει το διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πιέζει τους μετόχους να εγκρίνουν το σχέδιο, με την πρόεδρο Ρόμπιν Ντένχολμ να προειδοποιεί ότι ο Μασκ θα μπορούσε να αποχωρήσει από την εταιρεία, με κεφαλαιοποίηση 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εάν η συμφωνία απορριφθεί.

Το νορβηγικό κρατικό ταμείο

Άλλοι επενδυτές, όμως, προειδοποιούν για τεράστιο ρίσκο, καθώς το δ.σ. ποντάρει εξ ολοκλήρου σε έναν ηγέτη με ισχυρές συγκρούσεις συμφερόντων και πρωτοφανή εξουσία. Μεγάλα ταμεία όπως το CalPERS και το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο προσανατολίζονται εναντίον της έγκρισης του πακέτου. Με μερίδιο 1,12% στην Tesla, η νορβηγική εταιρεία, γνωστή ως NBIM, είναι για την ακρίβεια η μόνη από τους 10 κορυφαίους εξωτερικούς επενδυτές της Tesla που αποκάλυψε τις προθέσεις ψήφου της πριν από τη συνέλευση.

Ορισμένοι ειδικοί, όπως ο καθηγητής Γκαουτάμ Μουκούντα του Yale, υποστηρίζουν ότι ο Μασκ «κρατά όμηρο» το συμβούλιο. «Είναι σαν να κρατά όπλο στο κεφάλι του λέγοντας: “Δώστε μου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια”», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Οι στόχοι που πρέπει να πιάσει

Σύμφωνα με το Business Insider, το προτεινόμενο πακέτο αμοιβών, με πιθανή αξία έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια την επόμενη δεκαετία, προσφέρθηκε στον Μασκ μετά που ένας δικαστής του Ντέλαγουερ απέρριψε δύο φορές το προηγούμενο σχέδιο αποζημίωσης του Μασκ, ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο δικαστής έγραψε στην απόφαση ότι το διοικητικό συμβούλιο της Tesla είχε επηρεαστεί αδικαιολόγητα από τον Μασκ όταν ενέκρινε τη συμφωνία του 2018, η οποία ήταν τότε η μεγαλύτερη αμοιβή στελεχών στην ιστορία της εταιρείας. Καθώς η Tesla συνεχίζει να ασκεί έφεση κατά της απόφασης του δικαστή, ο Μασκ παρέμεινε χωρίς αποζημίωση.

Για να πάρει τη συνολική υπολογιζόμενη αξία του πακέτου – μαμούθ, ο Μασκ θα πρέπει να πετύχει συγκεκριμένους και δύσκολους στόχους. Σύμφωνα με τα έγγραφα της Tesla στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι στόχοι περιλαμβάνουν την αύξηση της κεφαλαιοποίησης της Tesla στα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035, την πώληση 12 εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως, την ανάπτυξη ενός εκατομμυρίου ρομποτικών ταξί και την παραγωγή ενός εκατομμυρίου «ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης». Εάν η προσπάθεια αυτή επιτύχει, το μερίδιό του στην εταιρεία θα αυξηθεί από 13% σε τουλάχιστον 25%.