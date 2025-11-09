Η Κύπρος ανοίγει νέα σελίδα στη διαφοροποίηση της οικονομίας, με την προσέλκυση και επερχόμενη νομοθετική ρύθμιση των «Family Offices», ή πιο σωστά στα ελληνικά: Γραφεία Διαχείρισης Οικογενειακού Πλούτου.

Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό υψηλού επιπέδου εκδήλωση, συγκεντρώνοντας βασικούς φορείς από τον χρηματοοικονομικό, ρυθμιστικό και ιδιωτικό τομέα διαχείρισης περιουσίας, για να συζητήσουν το μέλλον των «Family Οffices» στη χώρα.

Στον «Φ» μίλησε ο κ. Θεόδωρος Παρπέρη, διοργανωτής της εκδήλωσης και πρόεδρος της Family Office Connect Cyprus (FOC), μιας πλατφόρμας που δημιουργήθηκε το 2025, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της καινοτομίας στο οικοσύστημα των family offices στην Κύπρο και διεθνώς και στόχο μέσω στρατηγικών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών, να καθιερώσει την Κύπρο ως κορυφαία δικαιοδοσία για υπηρεσίες «Family Office».

Όπως επεξήγησε ο κ. Παρπέρη, ένα «Family Office» είναι μια εξειδικευμένη δομή που διαχειρίζεται την περιουσία, τις επενδύσεις και τις προσωπικές υποθέσεις μιας εύπορης οικογένειας. Παρέχει υπηρεσίες, όπως διαχείριση επενδύσεων, φορολογικό σχεδιασμό, νομική υποστήριξη, φιλανθρωπικές δραστηριότητες και διαχείριση διαδοχής.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι: Το Single Family Office (SFO), που εξυπηρετεί μία μόνο οικογένεια και το Multi-Family Office (MFO) που εξυπηρετεί πολλές οικογένειες, προσφέροντας κοινές υπηρεσίες.

Τώρα, όσον αφορά τη δημιουργία ενός «Family Office», αυτό απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και νομική καθοδήγηση, επιλογή κατάλληλης δικαιοδοσίας (σ.σ. όπως η Κύπρος), καθορισμό της δομής (SFO ή MFO) και συνεργασία με επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως νομικούς, φοροτεχνικούς και επενδυτικούς συμβούλους.

Τι είδους οργανισμοί είναι

Τα «Family Offices» είναι ιδιωτικές δομές και όχι ανοικτά επενδυτικά ταμεία. Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών μιας οικογένειας και όχι τρίτων επενδυτών και δεν απαιτούν απαραίτητα αδειοδότηση (ιδίως τα SFO), εν αντιθέσει με τα άλλους οργανισμούς στον τομέα των επενδύσεων. Επομένως, μπορούν να επενδύσουν σε επενδυτικά ταμεία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, στα πλεονεκτήματα τους καταγράφεται το γεγονός ότι υπάρχει απόλυτος έλεγχος και ευελιξία, εξατομικευμένες επενδυτικές στρατηγικές, φορολογική και νομική βελτιστοποίηση και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός διαδοχής και διατήρησης πλούτου. Τα στοιχεία του απόλυτου ελέγχου και ευελιξίας δύναται να καταστήσουν την χρηματοδότηση σε προγράμματα ανάπτυξης της οικονομίας όπως τα περιβόητα startups ή ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, πιο εύκολη και ευέλικτη.

Επίσης, όπως σημειώνουν τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα, τα «Family Offices» μπορούν να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την κυπριακή οικονομία, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα, αφού μπορούν να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις, να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας, να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, να ενισχύσουν τη φήμη της Κύπρου ως χρηματοοικονομικού κέντρου, αλλά και να προσφέρουν μακροπρόθεσμη σταθερότητα και διαφοροποίηση.

Αντλώντας παραδείγματα από άλλες χώρες με πλήθος από εγγεγραμμένα family offices όπως την Σιγκαπούρη, οι συγκεκριμένοι οργανισμοί είναι ενεργοί στη φιλανθρωπία – ένας τομέας από τον οποίο η Κυπριακή κοινωνία μπορεί κάλλιστα να επωφεληθεί.

Ξεκίνησαν ήδη στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε ο «Φ», υπάρχουν ήδη ενεργά «Family Offices» στην Κύπρο, τόσο από Κύπριους, όσο και από οικογένειες εκτός Κύπρου, που επιλέγουν όμως τελικά τη χώρα μας λόγω της φορολογικής της σταθερότητα, του νομικού της συστήματος και των καλών επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρει.

Συζητώντας περισσότερο για αυτόν τον νέο αναδυόμενο τομέα, εντοπίσαμε πως απουσιάζει στην Κύπρο ένα επίσημο νομικό πλαίσιο και γι’ αυτό δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης καταγραφή όλων των δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται και η ανάπτυξη του τομέα στην Κύπρο.

Η ίδρυση της «Family Office Connect Cyprus»

Σύμφωνα με τα όσα πληροφορούμαστε, οργανωμένη προσπάθεια ξεκίνησε το 2025 με την ίδρυση της «Family Office Connect Cyprus» (F.O.C.), η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για τα Family Offices στην Κύπρο. Σύμφωνα με αυτή την πλατφόρμα, για να ενισχυθεί ο τομέας απαιτείται να γίνουν κάποιες πρώτες κινήσεις, όπως για παράδειγμα να θεσπιστεί νομικό πλαίσιο για SFOs, να γίνει εισαγωγή Ιδιωτικών Ιδρυμάτων (Foundations) ως εργαλείο διαδοχής και φιλανθρωπίας, να γίνει πιο εύκολο το καθεστώς εγγραφής, ενώ κύριο σημείο αποτελεί η σωστή διακρατική συνεργασία με θεσμούς όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το Υπουργείο Εμπορίου και το Γραφείο Εφόρου Εταιρειών.