Η BYD, παγκόσμιος ηγέτης στα Οχήματα Νέας Ενέργειας και τις μπαταρίες ισχύος, συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στην κυπριακή αγορά, κατακτώντας για τρίτο συνεχόμενο μήνα την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (EV).

Μετά τις πρωτιές του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, η εταιρεία κατέγραψε κορυφαίες επιδόσεις και τον Οκτώβριο, σημειώνοντας μερίδιο αγοράς 33,3% στην κατηγορία των EVs.

Κορυφαίο μοντέλο της BYD στην Κύπρο παραμένει το ATTO 3, ένα ευέλικτο ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την ποιότητα κατασκευής, την άνεση στην οδήγηση και τον πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό του. Με σχεδίαση Dragon Face, προηγμένη μπαταρία τύπου Blade 60,4 kWh και ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων, το ATTO 3 συνδυάζει τεχνολογία, ασφάλεια 5 αστέρων και πρακτικότητα στην κατηγορία C-SUV. Το high-tech εσωτερικό του, με πανοραμική ηλιοροφή, περιστρεφόμενη οθόνη έως 15,6”, 360° κάμερες και αντλία θερμότητας, προσφέρει μια εμπειρία οδήγησης που δικαιολογεί πλήρως την επιτυχία του. Η τιμή του ξεκινά από €33.990.

Η εμπορική επιτυχία της BYD ενισχύεται από μια πλήρη γκάμα μοντέλων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις. Το DOLPHIN SURF (από €20.990), βραβευμένο ως World Urban Car of the Year, προσφέρει αυτονομία έως 507 km (σε αστικές συνθήκες) και διατίθεται σε εκδόσεις Active, Boost και Comfort.

Το BYD SEAL (από €45.990) ανεβάζει τον πήχη στα ηλεκτρικά sport sedan, με εκδόσεις RWD και AWD, ισχύ έως 530 PS και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3,8”.

Στην κορυφή της γκάμας, το SEALION 7 (από €49.990) αποτελεί ένα δυναμικό σπορ SUV σε εκδόσεις με 532 ίππους, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 4,5”, ταχεία φόρτιση έως 230 kW και πολυτελές, τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό.

Παράλληλα, η BYD καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις και στην κατηγορία plug-in hybrid, κατακτώντας για δεύτερο συνεχόμενο μήνα (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις των αυτοκινήτων με το SEAL U DM-i, επιτυγχάνοντας τον Οκτώβριο ένα εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς 33%. Το συγκεκριμένο μοντέλο – το πρώτο Super Hybrid της BYD που διατίθεται στην Ευρώπη – διαθέτει την καινοτόμο τεχνολογία DM-i (Dual Mode), η οποία δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτροκίνηση, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και ευχάριστη, αθόρυβη οδήγηση σε κάθε διαδρομή. Διατίθεται σε εκδόσεις Comfort, Boost και Design AWD, με Blade Battery 18,3 ή 26,6 kWh και τιμή από €35.990.

Η θερμή υποδοχή του κοινού επιβεβαιώνει την ελκυστικότητα των μοντέλων της BYD, τα οποία συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια (5 αστέρων Euro NCAP) και εξαιρετική σχέση εξοπλισμού/τιμής.

Ως παγκόσμιος ηγέτης στα Οχήματα Νέας Ενέργειας, η BYD παραμένει προσηλωμένη στη βιώσιμη κινητικότητα και στην τεχνολογική καινοτομία. Με όραμα έναν κόσμο όπου η θερμοκρασία του πλανήτη μειώνεται κατά 1°C, η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην έρευνα και ανάπτυξη, απασχολώντας περισσότερους από 120.000 μηχανικούς που καταθέτουν 45 νέες ευρεσιτεχνίες καθημερινά. Η δέσμευση αυτή αντικατοπτρίζεται σε κάθε όχημα BYD, που συνδυάζει την καινοτομία με την καθημερινή απόλαυση της οδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.bydauto.com.cy