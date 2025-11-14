Η καθημερινή χρήση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) συνδέεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια και αυξημένες αποδοχές, σύμφωνα με την έρευνα PwC Global Workforce Hopes & Fears 2025. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε σχεδόν 50.000 εργαζόμενους από 48 οικονομίες, καταγράφει σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε όσους χρησιμοποιούν συστηματικά την τεχνολογία και σε όσους τη χρησιμοποιούν σπάνια ή καθόλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι καθημερινοί χρήστες GenAI είχαν σαφή οφέλη τον τελευταίο χρόνο:

92% αύξηση παραγωγικότητας (έναντι 58% περιστασιακών χρηστών)

Παρά τα σημαντικά οφέλη, μόνο 14% των εργαζομένων δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν καθημερινά το GenAI, ενώ 54% το έχουν χρησιμοποιήσει έστω περιστασιακά στη δουλειά τους τους τελευταίους 12 μήνες. Η PwC εκτιμά ότι τα ποσοστά αυτά υποδηλώνουν «μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό» για οργανισμούς και εργαζομένους.

Ο Pete Brown, Global Workforce Leader της PwC, τόνισε πως η επιτυχία του GenAI απαιτεί επανασχεδιασμό της εργασίας και ουσιαστική συνεργασία ανθρώπου και μηχανής, όχι απλώς εκπαίδευση. «Το αν αυτό θα γίνει σωστά θα καθορίσει αν το GenAI εξελιχθεί σε μοχλό ανάπτυξης ή σε χαμένη ευκαιρία», σημείωσε.

Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης ότι οι καθημερινοί χρήστες είναι πολύ πιο αισιόδοξοι για το εργασιακό τους μέλλον:

69% δηλώνουν αισιοδοξία για τον ρόλο τους τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 51% των περιστασιακών χρηστών και 44% των μη χρηστών.

Οικονομική πίεση και εργασιακό άγχος σε άνοδο

Παρά τη θετική εικόνα για τους χρήστες GenAI, η έρευνα αναδεικνύει επιδείνωση των οικονομικών πιέσεων:

55% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού δηλώνει οικονομική δυσκολία (από 52% το 2024)

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η ευθυγράμμιση εργαζομένων–διοίκησης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα: όσοι νιώθουν ότι κατανοούν τους στόχους της διοίκησης εμφανίζουν 78% μεγαλύτερο κίνητρο.

Περιορισμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης

Σημαντική πρόκληση παραμένει η άνιση πρόσβαση στην εκπαίδευση:

Μόνο το 51% των μη διευθυντικών στελεχών έχει επαρκείς ευκαιρίες ανάπτυξης

Η PwC σημειώνει ότι η επένδυση σε δεξιότητες είναι καθοριστική για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης.