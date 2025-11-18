Η KPMG Κύπρου διοργάνωσε με επιτυχία μια αποκλειστική εκδήλωση για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις στα γραφεία της στη Λευκωσία, συγκεντρώνοντας ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων, ηγέτες της επόμενης γενιάς και επαγγελματίες του κλάδου από όλο το νησί.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να συνδεθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Μέσα από ενδιαφέρουσες συζητήσεις και δικτύωση, οι παρευρισκόμενοι διερεύνησαν βασικά θέματα που αφορούν τη διακυβέρνηση, τη διαδοχή, την καινοτομία, τις συγχωνεύσεις & εξαγορές, καθώς και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τη δέσμευση της KPMG να στηρίζει τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο, δημιουργώντας ουσιαστικές πλατφόρμες διαλόγου και συνεργασίας.

Ο Ρένος Ιωαννίδης, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Ομάδας Οικογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG Κύπρου, δήλωσε:

«Στην KPMG αναγνωρίζουμε ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή η εκδήλωση, στοχεύουμε να ενδυναμώσουμε αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να γίνουν πιο ισχυρές, πιο ανθεκτικές και έτοιμες για το μέλλον. Η KPMG Κύπρου συνεχίζει να ηγείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις οικογενειακές επιχειρήσεις σε όλο το νησί».