Νέα στρατηγική σύμπραξη για την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ) υπέγραψαν χθες Μνημόνιο Συνεργασίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ενίσχυση της κοινής προσπάθειας για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες.

Με την υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα προς τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε σύγχρονες προκλήσεις και απειλές, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ομοιόμορφη εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Ενίσχυση συνεργασίας και ανταλλαγή εξειδικευμένης πληροφόρησης

Το Μνημόνιο προβλέπει στενότερη και συστηματική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της νομοθεσίας περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Τα μέρη δύνανται να ανταλλάσσουν πληροφορίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ως αρμόδιες αρχές, με πλήρη σεβασμό στους κανόνες εμπιστευτικότητας και αποκλειστική χρήση των δεδομένων για την άσκηση των εξουσιών που τους παρέχει ο νόμος.

Κοινές δράσεις, εκπαίδευση και ψηφιακός μετασχηματισμός

Σημαντική πτυχή της συνεργασίας αφορά την από κοινού διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης, τόσο για τα μέλη του ΣΕΛΚ όσο και για τους λειτουργούς της ΜΟΚΑΣ.

Παράλληλα, προβλέπεται ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία σε έργα που άπτονται του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και κοινή εκπόνηση εκθέσεων στρατηγικής ανάλυσης, με σκοπό την ενίσχυση των εργαλείων πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Υπογραφή και διάρκεια ισχύος

Το Μνημόνιο υπεγράφη στις 17 Νοεμβρίου από τη Μαρία Κυρμίζη-Αντωνίου, Προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ, και τον Πρόεδρο του ΣΕΛΚ, Οδυσσέα Χριστοδούλου, και τίθεται σε ισχύ επ’ αόριστον, μέχρι τη λήψη απόφασης τερματισμού του από τα συμβαλλόμενα μέρη.