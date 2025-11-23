Η Κύπρος είχε δυναμική παρουσία στο φετινό φεστιβάλ καινοτομίας SLUSH 2025 στο Ελσίνκι, με τη συμμετοχή του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και 14 κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων (startups), οι οποίες εκπροσώπησαν τη νέα γενιά καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών του τοπικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ).

Το SLUSH 2025 πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου στο Ελσίνκι, προσελκύοντας περισσότερους από 13.000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων 3.500 επενδυτές και 6.000 startup founders από όλο τον κόσμο. Η διοργάνωση λειτούργησε ως μοναδική πλατφόρμα διασύνδεσης, δικτύωσης και προβολής καινοτόμων ιδεών σε διεθνές επίπεδο.

Η κυπριακή αποστολή απαρτιζόταν από στελέχη του ΙδΕΚ και εκπροσώπους 14 κυπριακών startups που έχουν χρηματοδοτηθεί ή υποστηριχθεί από τα προγράμματα του Ιδρύματος. Ανάμεσά τους οι Sim4Flow, Movingdoors, Wedding Aliens, Mentormatic, Appreci, Mamatech, Rinnoco, MetaForge Labs, Nanomicron, S.E. Compass Medical, Algamol, GENIONS BIOLAB, ISDI και Vycto.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους και τις πρωτοποριακές λύσεις που προσφέρουν σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, η ιατρική τεχνολογία, η ψηφιακή καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας την ορατότητα του κυπριακού οικοσυστήματος καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια συναντήσεων και επαφών στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τα μέλη της κυπριακής αποστολής ανέδειξαν τη δυναμική του τοπικού οικοσυστήματος Ε&Κ, προβάλλοντας την Κύπρο ως αναδυόμενο κόμβο τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, Θεόδωρος Λουκαΐδης, ανέφερε: «Η Κύπρος αποτελεί πλέον έδρα μιας νέας γενιάς οραματιστών ιδρυτών που αποδεικνύουν ότι η καινοτομία δεν γνωρίζει σύνορα. Μέσα από τα προγράμματα-ορόσημα του ΙδΕΚ, δίνουμε τη δυνατότητα στις κυπριακές startups να ενισχυθούν, να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις και να αναπτυχθούν διεθνώς. Η παρουσία μας στο SLUSH 2025 αναδεικνύει τη δυναμική του οικοσυστήματος, καθώς και τη βούληση της Κύπρου να συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο κύμα τεχνολογικής προόδου».

Η συμμετοχή στο SLUSH εντάσσεται στις δράσεις διεθνούς δικτύωσης που υλοποιεί το ΙδΕΚ για την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων. Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, οι κυπριακές startups αποκτούν πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές, στρατηγικές συνεργασίες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και τη διεθνή τους παρουσία.