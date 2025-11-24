Η Τράπεζα Κύπρου επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση της στην κυπριακή αγορά, λαμβάνοντας το διεθνές βραβείο «Best Private Bank in Cyprus 2026» από το έγκριτο περιοδικό Global Finance. Η διάκριση σηματοδοτεί την αναγνώριση της αριστείας και της στρατηγικής δέσμευσης της Τράπεζας στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Ιδιωτικής και Affluent Τραπεζικής (Private & Affluent Banking) κορυφαίου επιπέδου.

Αντικατοπτρίζει, παράλληλα, τη σημαντική πρόοδο απότοκο της συστηματικής προσπάθειας του Τομέα Ιδιωτικής και Affluent Τραπεζικής να προσφέρει υπηρεσίες διεθνών προδιαγραφών.

Η αναγνώριση από το Global Finance είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής προσήλωσης της Τράπεζας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης πλούτου, καινοτόμων επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων τραπεζικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις σύνθετες ανάγκες και τις υψηλές προσδοκίες των πελατών υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Ο Χρήστος Μ. Ιωάννου, Επικεφαλής Ιδιωτικής και Affluent Τραπεζικής στην Τράπεζα Κύπρου, δήλωσε:

«Η διάκρισή μας ως Καλύτερη Ιδιωτική Τράπεζα στην Κύπρο για το 2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό Global Finance Awards αποτελεί μεγάλη τιμή και αναγνώριση της αφοσίωσης, της σκληρής δουλειάς και της συλλογικής προσπάθειας της ομάδας μας. Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση να προσφέρουμε υπηρεσίες Private και Affluent Banking υψηλής ποιότητας, βασισμένες στην εμπιστοσύνη των πελατών μας, στη βαθιά γνώση της αγοράς και στον επαγγελματισμό μας, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και εξυπηρέτηση. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία που μας γεμίζει υπερηφάνεια και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, ξεπερνώντας κάθε φορά τις προσδοκίες των πελατών μας».

Τα Global Finance Awards βραβεύουν τις κορυφαίες τράπεζες και τους πιο καινοτόμους παρόχους υπηρεσιών Private Banking παγκοσμίως, βάσει αυστηρών κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνουν την απόδοση, τη στρατηγική, την ποιότητα εξυπηρέτησης και τη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες.

Η Τράπεζα Κύπρου, με γνώμονα τη συνεχή εξέλιξη, παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, διατηρώντας μια εξειδικευμένη και απόλυτα εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε πελάτη της.