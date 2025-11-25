Ο Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI), μέλος της δύναμης του ΚΕΒΕ, πραγματοποίησε την Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευσή του τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025, στα γραφεία του Επιμελητηρίου στη Λευκωσία, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρου Ρουσουνίδη.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ιωάννης Γεωργούλας, έκανε ανασκόπηση των πρωτοβουλιών του 2025, οι οποίες ενίσχυσαν τον ρόλο του ACEMPI στο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που αναδείχθηκαν ήταν η συνεχής συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές, η υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων στο πλαίσιο νέων πολιτικών, η στήριξη της καινοτομίας και η ενεργή συμμετοχή του Συνδέσμου σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και διαδικασίες χάραξης πολιτικής.

Ο κ. Γεωργούλας υπογράμμισε, επίσης, τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου, την αύξηση των μελών και τη στρατηγική κατεύθυνση για την προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου ψηφιακών πληρωμών.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2026–2029

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Γεωργούλας (TFI Markets)

Ιωάννης Γεωργούλας (TFI Markets) Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Δέλλας (ECOMMBX)

Γρηγόρης Δέλλας (ECOMMBX) Γραμματέας: Έλενα Κόντου (SEPAGA E.M.I. LIMITED)

Έλενα Κόντου (SEPAGA E.M.I. LIMITED) Μέλος: Άντρη Σπαστρή (SIBILLA SOLUTIONS LTD)

Άντρη Σπαστρή (SIBILLA SOLUTIONS LTD) Μέλος: Ανδρέας Βασιλόπουλος (G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD)

Ανδρέας Βασιλόπουλος (G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD) Μέλος: Χρίστος Κοκκινόλαμπος (SURESWIPE E.M.I. PLC)

Χρίστος Κοκκινόλαμπος (SURESWIPE E.M.I. PLC) Μέλος: Μιχάλης Χρυσοστόμου (KORONAPAY EUROPE LIMITED)

Μιχάλης Χρυσοστόμου (KORONAPAY EUROPE LIMITED) Μέλος: Δήμητρα Πετρογιάννη (MONEYGATE SOLUTIONS LIMITED)

Κλείνοντας τις εργασίες της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος τόνισε ότι ο ACEMPI θα συνεχίσει να λειτουργεί ως υπεύθυνος και θεσμικός εκφραστής του κλάδου, επενδύοντας στη διαφάνεια, την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς, ανταγωνιστικού και σύγχρονου περιβάλλοντος ψηφιακών πληρωμών στην Κύπρο.