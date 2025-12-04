Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο πραγματοποίησε στις 3 Δεκεμβρίου στη Λεμεσό τη δεύτερη ετήσια εθελοντική αιμοδοσία του 2025, στη μνήμη του πρώην μέλους της Γραμματείας Ben Casey, ο οποίος απεβίωσε το 2021. Προσωπικό από Ναυτιλιακές Εταιρείες–Μέλη συμμετείχε ενεργά, προσφέροντας σημαντικό αριθμό μονάδων αίματος που θα ενισχύσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια.

Με ιστορία άνω των 30 ετών, οι αιμοδοσίες του Επιμελητηρίου έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 3.500 μονάδες αίματος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της ναυτιλιακής κοινότητας προς την κυπριακή κοινωνία. Καθώς κάθε μονάδα μπορεί να στηρίξει 1–3 ασθενείς, η συνολική προσφορά εκτιμάται ότι έχει συμβάλει στη θεραπεία και ανάρρωση έως και 10.000 συνανθρώπων.

Ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, κ. Ιωσηφίδης, τόνισε ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία «υποστηρίζει ενεργά την κοινωνία», υπογραμμίζοντας ότι οι εταιρείες–μέλη επιδεικνύουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευθύνη μέσα από πρωτοβουλίες με πραγματικό αντίκτυπο.

Το Επιμελητήριο εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές και επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεχίσει δράσεις κοινωνικής προσφοράς, αναδεικνύοντας τον σταθερό ρόλο της ναυτιλίας στην υποστήριξη της κυπριακής κοινωνίας.