Ρηγίνος Τσάνος: «Η Κύπρος διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως στρατηγικός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο»

Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου ανακοινώνει ότι νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Ρηγίνος Τσάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Lavar Shipping Ltd, μέλους του Ομίλου RPT Tsanos Group. Η Εκλογική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕ Λεμεσού.

Μετά την εκλογή του, ο κ. Τσάνος απηύθυνε ομιλία δίνοντας ξεκάθαρο και αισιόδοξο μήνυμα για την επόμενη ημέρα του Συνδέσμου. Τόνισε ότι, σε στενή συνεργασία με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση, θα εργαστεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους ναυτικούς πράκτορες, τη λιμενική βιομηχανία και την κυπριακή ναυτιλία στο σύνολό της.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη δυναμική και τις σημαντικές προοπτικές του κλάδου, σημειώνοντας ότι η Κύπρος διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως στρατηγικός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετώντας πλοία, φορτία και επιβάτες, με ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία, τη συνδεσιμότητα και την εξωστρέφεια της χώρας.

Ο νέος Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να λειτουργεί ως υπεύθυνος και εποικοδομητικός συνομιλητής με την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ουσιαστική προώθηση των κοινών στρατηγικών στόχων της ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας της Κύπρου.