Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευσή του την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, στο 360 Nicosia.

Τη Συνέλευση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, κ. Γιώργος Παντελίδης, και η Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, κα. Ελένη Συμεωνίδου.

Στο επίκεντρο της φετινής Συνέλευσης βρίσκονται οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού τομέα ανάπτυξης ακινήτων, ο οποίος συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο και ευημερία της χώρας.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Γιάννης Μισιρλής, θα παρουσιάσει το όραμα και τις προτεραιότητες του Συνδέσμου για το 2026. Ανάμεσα στα θέματα που θα αναδειχθούν είναι το στεγαστικό ζήτημα, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η προώθηση της θεσμοθέτησης του επαγγέλματος του Επιχειρηματία Ανάπτυξης Γης.

Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων αριθμεί σήμερα πέραν των 50 μελών, στα οποία περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο. Τα μέλη του Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% της εγχώριας αγοράς ακινήτων, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της κυπριακής οικονομίας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για τον Σύνδεσμο και την ευρύτερη αγορά, καθώς προσφέρει την ευκαιρία για συνολική αποτίμηση της χρονιάς, καθώς και για τον καθορισμό των στόχων και προτεραιοτήτων της νέας περιόδου.