Το ENA Foundation παρουσίασε τους τρεις νικητές του προγράμματος «Grants for Change» 2025, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Connect for Change» στις 4 Δεκεμβρίου, όπου ΜΚΟ και επιχειρήσεις συναντήθηκαν με στόχο την ενίσχυση συνεργασιών με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ο πρώτος κύκλος χρηματοδότησης, ύψους €60.000, ανέδειξε έργα που δίνουν έμφαση στην ενδυνάμωση κοινοτήτων, τη συμμετοχικότητα και την πρακτική αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών.

Το πρόγραμμα, το οποίο προσέλκυσε περισσότερες από 40 αιτήσεις από πάνω από 80 φορείς, σχεδιάστηκε για να ενισχύσει δράσεις με μετρήσιμο και βιώσιμο αποτέλεσμα, προσφέροντας σε τοπικές ομάδες και ΜΚΟ τα μέσα για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε κοινωνικές παρεμβάσεις υψηλής αξίας.

ACCESS+: Χαρτογράφηση προσβασιμότητας και νέες ψηφιακές λειτουργίες

Μεταξύ των νικητών βρίσκεται το έργο ACCESS+, μια συνεργασία των οργανισμών Ablebook και «Ένα Εμείς», το οποίο εισάγει μια τεχνολογικά ώριμη και πρακτική προσέγγιση στα εμπόδια προσβασιμότητας στους αστικούς χώρους.

Το έργο προβλέπει συμμετοχική χαρτογράφηση σε έναν Δήμο, με συλλογή δεδομένων, εικόνων και προτάσεων που προέρχονται από άτομα με αναπηρία, εθελοντές και τοπικούς φορείς. Παράλληλα, η πλατφόρμα Ablebook θα ενισχυθεί με δύο νέες λειτουργίες:

σύστημα άμεσης αναφοράς προβλημάτων προσβασιμότητας , όπως παράνομα παρκαρίσματα ή εμπόδια σε ράμπες,

, όπως παράνομα παρκαρίσματα ή εμπόδια σε ράμπες, ενότητα ευκαιριών απασχόλησης σχεδιασμένη για άτομα με αναπηρίες.

Ο συνδυασμός έρευνας, τεχνολογίας και θεσμικής συνεργασίας καθιστά το ACCESS+ μια παρέμβαση με δυνατότητα μόνιμου αντίκτυπου στις κοινότητες που θα εφαρμοστεί.

PLAYSCAPE: Δημιουργικός δημόσιος χώρος από τα ίδια τα παιδιά

Το έργο PLAYSCAPE των Urban Gorillas και Gardens of the Future προσεγγίζει εκ νέου τον δημόσιο χώρο για παιδιά, με έμφαση στον συμμετοχικό σχεδιασμό και τον δημιουργικό πειραματισμό.

Η καινοτομία του προγράμματος εντοπίζεται στο ότι τα παιδιά τοποθετούνται στο επίκεντρο, συμμετέχοντας σε όλα τα στάδια: από τη σύλληψη και τη φαντασία μέχρι τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου παιδικής χαράς, εμπνευσμένου από διεθνείς πρακτικές και προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κοινότητας.

Το PLAYSCAPE θα λειτουργήσει ως «εργαστήριο φαντασίας», καλλιεργώντας τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και τη σύνδεση των παιδιών με το περιβάλλον τους. Παράλληλα δημιουργεί ένα πρότυπο μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί σε σχολεία, γειτονιές και Δήμους σε όλη την Κύπρο.

«Γυναίκες για την Πράσινη Μετάβαση»: Πράσινες δεξιότητες στην κυπριακή ύπαιθρο

Το τρίτο έργο, «Γυναίκες για την Πράσινη Μετάβαση», που υλοποιείται από το Ίδρυμα Λαόνα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, στοχεύει στην ενδυνάμωση γυναικών στην ύπαιθρο, παρέχοντας πρακτικές περιβαλλοντικές γνώσεις και δεξιότητες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

σεμινάρια και εργαστήρια,

επισκέψεις σε επιχειρήσεις,

mentoring,

δημιουργία τοπικών ομάδων δράσης.

Οι γυναίκες θα εκπαιδευτούν σε θέματα ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, κυκλικής οικονομίας, φυσικών παρασκευών και ανθεκτικών καλλιεργειών. Η δράση θα υλοποιηθεί σε 27 κοινότητες της Λάρνακας και περιοχές της Πάφου, όπου οι περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι έντονες.

Στόχος είναι οι συμμετέχουσες να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην πράσινη μετάβαση και να συμβάλουν στη διάδοση βιώσιμων πρακτικών στις τοπικές κοινωνίες.

Μήνυμα ENA Foundation και επόμενος κύκλος Grants for Change 2026

Η Αναστασία Έλληνα, εκ των συντονιστών του ENA Foundation, σημείωσε ότι ο πρώτος κύκλος ανέδειξε το «ώριμο δυναμικό της κοινωνίας των πολιτών» στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχειας της συμμετοχής και της ανάπτυξης συνεργασιών.

Κατά την εκδήλωση ανακοινώθηκε ότι ο δεύτερος κύκλος, Grants for Change 2026, θα ξεκινήσει στα μέσα Φεβρουαρίου, με ανανεωμένη διαδικασία υποβολής ώστε να προσελκύσει περισσότερους φορείς.

Το ENA Foundation παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες και την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, δίνοντας έμφαση σε δράσεις με πρακτικό και διατηρήσιμο αποτέλεσμα.