Το KEBE ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επιτυχή ολοκλήρωση του ταξιδιού αειφορίας που πραγματοποίησαν 25 κυπριακές τουριστικές ΜΜΕ στο πλαίσιο του σχεδίου χορηγιών I–STARS – Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs. Μέσα από στοχευμένη χρηματοδότηση, τεχνική καθοδήγηση και εξατομικευμένη υποστήριξη, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν κάνει ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση ενός πιο βιώσιμου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού μοντέλου, συμβάλλοντας ενεργά στη «πράσινη μετάβαση» του τουριστικού τομέα.

Συνολικά €138.878 διατέθηκαν στους 25 κυπριακούς δικαιούχους, επιτρέποντάς τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική τους επίδοση και ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στις καθημερινές τους λειτουργίες. Στο πλαίσιο του ταξιδιού τους, οι ΜΜΕ υλοποίησαν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

Ανάπτυξη Στρατηγικών Σχεδίων Δράσης Βιωσιμότητας προσαρμοσμένων στο επιχειρηματικό τους μοντέλο

προσαρμοσμένων στο επιχειρηματικό τους μοντέλο Έλεγχοι σπατάλης τροφίμων ( food waste audits ) , που οδήγησαν σε μέτρα μείωσης αποβλήτων και βελτίωσης της διαχείρισης πόρων

, που οδήγησαν σε μέτρα μείωσης αποβλήτων και βελτίωσης της διαχείρισης πόρων Ενεργειακοί έλεγχοι , εντοπισμός ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας και υιοθέτηση πιο πράσινων πρακτικών

, εντοπισμός ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας και υιοθέτηση πιο πράσινων πρακτικών Υιοθέτηση πιστοποιήσεων βιωσιμότητας και ευθυγράμμιση με διεθνείς καλές πρακτικές

και ευθυγράμμιση με διεθνείς καλές πρακτικές Εισαγωγή καινοτόμων και υπεύθυνων τουριστικών μέτρων, με ενεργή συμμετοχή προσωπικού, προμηθευτών και επισκεπτών

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι ακόμη και μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν μετρήσιμη πρόοδο στη βιωσιμότητα, όταν ενδυναμώνονται με τα κατάλληλα εργαλεία, την απαραίτητη καθοδήγηση και ουσιαστικά κίνητρα.

Κυπριακές ΜΜΕ που ολοκλήρωσαν το Ταξίδι Αειφορίας I–STARS

1. Adelfoi Antoniou Estiatorio (Neon Phaliron Restaurant & Wine lounge)

2. AD Philippou (Narcissos Villas)

3. Aliathon Resort

4. Alltime tourist complex Ltd (St Raphael Resort & Marina)

5. Amathus Corporation

6. Amathus Corporation (Amathus Travel)

7. Anemi Brands Ltd (Maison Anemi)

8. Azelco Ltd (King Jason Protaras)

9. Bella Napa Hotels (Amarande Hotel)

10. Bricona Holding Ltd (Amanti made for two Hotels Ayia Napa-Cyprus)

11. C.A. China Spice Restaurants Ltd (Αnama Restaurant)

12. Creative Tours

13. Domniki Hotel Apts Ltd (Louis Infinity Blu Hotel Protaras)

14. Ioannides Old Limassol Restaurant

15. Kanika Hotels Ltd (Alexander the Great Beach Hotel)

16. Louis Group Ltd (Louis Travel)

17. Melpo Antia Hotels Ltd (Melpo Antia Hotel & Suites)

18. M. F. Oros Maxaira Ltd (Oros Maxaira)

19. P. Charalambous & Sons (Paliomonastiro Weddings and Events)

20. Pipis Hotels Ltd (Alasia Hotel)

21. Somerstown (Amavi Made for Two Hotels)

22. Top Kinisis Travel Public Ltd (Top Kinisis)

23. Vassos Ioannou Ltd (Nissi Plage Hotel & Spa)

24. Venus Beach Hotel

25. Winestories (Zambartas Wineries)

Παρουσίαση Επιτυχημένων Ιστοριών από την Κύπρο

Πέντε σύντομα βίντεο με ιστορίες που εμπνέουν από επιλεγμένους δικαιούχους από Κύπρο που επωφελήθηκαν του Σχεδίου Χορηγιών I-STARS είναι διαθέσιμα στο κανάλι του ΚΕΒΕ YouTube. Τα βίντεο αναδεικνύουν πώς τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις ενσωμάτωσαν τη βιωσιμότητα, βελτίωσαν τις λειτουργίες τους και ενίσχυσαν τη θέση τους στην αγορά. Δείτε τα βίντεο στους ακόλουθους συνδέσμους:

Alasia Hotel

Maison Anemi

Oros Maxaira

Top Kinisis

Winestories – Zambartas

Σχετικά με το I-STARS

Το I–STARS είναι μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, η οποία ενδυναμώνει τουριστικές ΜΜΕ σε πέντε νησιωτικές περιοχές — Κύπρο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία — ώστε να επιταχύνουν τη μετάβασή τους προς τη βιωσιμότητα. Μέσα από χορηγίες, κατάρτιση, εργαλεία και εξατομικευμένη συμβουλευτική, το έργο βοηθά τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις να καινοτομήσουν, να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να υιοθετήσουν υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος.

