Ο Όμιλος CTC ανανέωσε την πιστοποίησή του ως «Εργοδότης Ισότητας» από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή του δέσμευση στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας σε όλες τις δραστηριότητές του. Η ανανεωμένη πιστοποίηση έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών και ισχύει έως το 2029.

Η πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας» αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο, σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες του Ομίλου. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, ο Όμιλος CTC εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, για τις πρακτικές που εφαρμόζει σε τομείς όπως οι προσλήψεις, οι προαγωγές, η επαγγελματική κατάρτιση, η αξιολόγηση απόδοσης, η ίση αμοιβή, η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων παρενόχλησης.

Ο Όμιλος CTC παρέλαβε επίσημα την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας» σε τελετή βράβευσης των επιχειρήσεων που πέτυχαν την πιστοποίησή τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025.

Η πιστοποίηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στους χώρους εργασίας συντείνει στη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας, όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και όπου ο καθένας έχει την ευκαιρία να εκπληρώνει τις δυνατότητές του, όπως αναφέρεται και στον σχετικό Οδηγό του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατατάσσει, επίσης, τον Όμιλο CTC ανάμεσα στις επιχειρήσεις – πρότυπα εργασιακού περιβάλλοντος και τον καθιστά εργοδότη προτίμησης για στελέχη που επιλέγουν να εργαστούν σε έναν οργανισμό με κύριο μέλημά του τον άνθρωπο.