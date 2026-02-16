Η Green Olive Films και το CYENS Centre of Excellence υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία που συνδέει τη δημιουργική βιομηχανία με την τεχνολογική έρευνα και την καινοτομία.

Η συμφωνία καθορίζει πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη πρωτότυπου δημιουργικού περιεχομένου, προηγμένων τεχνολογιών και πνευματικής ιδιοκτησίας νέας γενιάς, με διεθνή και εξαγωγικό προσανατολισμό. Παράλληλα, προβλέπει τη διερεύνηση σύγχρονων υποδομών παραγωγής στην Κύπρο, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τη διαμόρφωση βιώσιμων μοντέλων εμπορικής αξιοποίησης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική μετάβασης της χώρας από τόπο φιλοξενίας παραγωγών σε κόμβο ανάπτυξης και εξαγωγής καινοτόμου περιεχομένου και τεχνολογίας, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Σε δήλωσή του με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Green Olive Films, Σίμος Μαγγανής, ανέφερε ότι η συνεργασία με το CYENS στοχεύει στη σύνδεση παραγωγής, έρευνας και αγοράς, υπογραμμίζοντας τη φιλοδοξία η Κύπρος να εδραιωθεί ως κέντρο καινοτομίας και δημιουργικού περιεχομένου με διεθνή απήχηση.