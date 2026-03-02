Για το Great Place to Work®, το 2026 ξεκινά με τις ανακοινώσεις επιτυχιών πιστοποίησης που είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025. Νέα παρουσία στη κοινότητα του Great Place to Work η Eurolife, μέλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Γενικός Διευθυντής του Κυριάκος Ιακωβίδης ανέφερε: «Συγχαίρουμε ολόκληρη την ομάδα της Eurolife για την επιτυχία της πιστοποίησης τους. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η έρευνα προσωπικού Trust Index που έχουμε διεξάγει έχει καλύψει και ολόκληρο το δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, γεγονός που τεκμηριώνει ότι οι στρατηγικές που αφορούν τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος επεκτείνονται και στο δίκτυο πωλήσεων. Καλωσορίζουμε τη Eurolife στην οικογένεια του Great Place to Work®.»

Η Γενική Διευθύντρια της Eurolife, Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη, εξήρε τη σημαντικότητα της διάκρισης αυτής που βασίζεται στην ανώνυμη ανατροφοδότηση των ανθρώπων της Εταιρείας μέσω της έρευνας Trust Index και στη συμπλήρωση του Culture Brief – μια ανεξάρτητη επιβεβαίωση της εργασιακής εμπειρίας που η Eurolife δημιουργεί καθημερινά. Πρόσθετα, τόνισε ότι η διάκριση «αναγνωρίζει ότι η Eurolife προσφέρει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, σεβασμού και πραγματικής στήριξης, όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι εκτιμώνται ενώ αποτελεί, συνάμα, ένα ισχυρό, διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας και ενισχύει σημαντικά την ικανότητά μας να προσελκύουμε ταλαντούχους επαγγελματίες.»

Η Eurolife είναι ένας πρωτοπόρος και καινοτόμος οργανισμός που είναι συνάμα συνετός και σοβαρός, ως ηγέτιδα δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Αυτή ακριβώς η ηγετική θέση και η εμπιστοσύνη με την οποία 140.000 πελάτες την περιβάλλουν, δημιουργεί ένα πρόσθετο αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η μεγαλύτερη επένδυση της Eurolife είναι στον άνθρωπο, με συνεχή αφοσίωση στην εκπαίδευση και την αναβάθμιση του ρόλου των Ασφαλιστικών Συμβούλων και του προσωπικού, ώστε στις κρίσιμες στιγμές οι πελάτες να έχουν δίπλα τους τον δικό τους άνθρωπο. Με επαγγελματισμό, εμπειρία, κατάρτιση και υποδομές, το ανθρώπινο κεφάλαιο της Eurolife προσφέρει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, καλύπτοντας τις ανάγκες και δίνοντας λύσεις στις προκλήσεις των πελατών της Εταιρείας. Γι’ αυτό η Eurolife είναι Great Place to Work και γι’ αυτό στη Eurolife… έχεις τον άνθρωπο σου.