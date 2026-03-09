Το προσωπικό ως κινητήριος δύναμη του οργανισμού

Η Coral Cyprus (Shell Licensee), ηγετική δύναμη στον τομέα της ενέργειας και των καυσίμων στην Κύπρο, πρόσθεσε ακόμα μία διάκριση στο ενεργητικό της λαμβάνοντας την επίσημη πιστοποίηση Great Place To Work®. Η διάκριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της διαρκούς δέσμευσης της εταιρείας για τη δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού, υποστηρικτικού και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η πιστοποίηση βασίζεται αποκλειστικά στις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι αξιολόγησαν την εμπειρία τους μέσω του ερωτηματολογίου Trust Index™. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε πέντε βασικούς πυλώνες: την αξιοπιστία της διοίκησης, τον σεβασμό προς τους ανθρώπους, το αίσθημα δικαιοσύνης, την υπερηφάνεια για την εργασία και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας.

Η μοναδικότητα στον κλάδο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Coral Cyprus αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στον κλάδο των πετρελαιοειδών στην Κύπρο που κατέχει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση τη δεδομένη στιγμή. Το γεγονός αυτό προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη διάκριση, τοποθετώντας την εταιρεία στην κορυφή της προτίμησης των επαγγελματιών του κλάδου.

Ο κ. Μανώλης Καλαθάς, Country Manager της Coral Cyprus δήλωσε σχετικά: «Η πιστοποίηση αποτελεί ένα σπουδαίο ορόσημο για εμάς. Στην Coral Cyprus, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας. Η αναγνώριση ως Great Place To Work® επιβεβαιώνει ότι οι αξίες μας, ο σεβασμός, η διαφάνεια και η ομαδικότητα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητά μας. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε ένα περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος νιώθει ασφαλής, υποστηριζόμενος και υπερήφανος για την προσφορά του».

Η Coral Cyprus είναι επίσημη δικαιοδόχος της Shell και χρησιμοποιεί τα εμπορικά της σήματα βάσει σχετικής άδειας. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δελτίο τύπου ή στη δήλωση εκφράζονται από την Coral Cyprus και, παρότι ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τα πρότυπα του Ομίλου Shell, δεν εκφράζονται εκ μέρους του Ομίλου ούτε αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις των εταιρειών του.

Η Coral Cyprus δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017 και διαχειρίζεται δίκτυο άνω των 40 πρατηρίων καυσίμων. Είναι μέλος του Ομίλου MOTOR OIL και προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, επενδύοντας παράλληλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.coralenergy.com.cy.