Οι παγκόσμιες επενδυτικές προοπτικές και οι δυνατότητες που προκύπτουν συζητήθηκαν σε δείπνο που παρέθεσαν προς πελάτες η Eurobank από κοινού με την BNP Baribas, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, στη Λευκωσία.

Το δείπνο διοργανώθηκε από το Private Banking της Εurobank και το Asset Management της BNP Baribas και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Eurobank με διεθνείς οργανισμούς, παρέχοντας πρόσβαση σε επενδυτικές αναλύσεις και στρατηγικές διαχείρισης κεφαλαίων από κορυφαίους χρηματοοικονομικούς συμβούλους με εξειδίκευση και τεχνογνωσία, με στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας στον τομέα της Διαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management).

Παρουσιάσεις εκ μέρους της BNP Baribas πραγματοποίησε ο κ. Daniel Morris, επικεφαλής Στρατηγικής Αγορών και συνεπικεφαλής του Κέντρου Επενδυτικών Πληροφοριών στην BNP Baribas Asset Management και η κ. Σόφη Δημοπούλου, Επικεφαλής Διανομής για το Λουξεμβούργο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Morris επικεντρώθηκε στη μακροοικονομική ανάλυση των χρηματοοικονομικών αγορών και στις τρέχουσες επενδυτικές προοπτικές και κινδύνους, ενώ η κ. Δημοπούλου αναφέρθηκε στις θεματικές επενδύσεις και τα οφέλη τους στη διαχείριση χαρτοφυλακίων

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε εκ μέρους της Eurobank, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Μιχάλης Λούης, ο οποίος τόνισε ότι ο τομέας Wealth Management ανέκαθεν αποτελούσε βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Eurobank, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπειρία και την εξειδίκευση του προσωπικού της Τράπεζας. Ειδική αναφορά έκανε και στις διεθνείς συνεργασίες της Eurobank με συνεργάτες όπως η ΒNP Baribas Asset Management, σημειώνοντας ότι «μέσα από τις συνεργασίες αυτές μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερες επενδυτικές επιλογές για εντοπισμό ευκαιριών, καθώς και μια εξατομικευμένη επενδυτική εμπειρία».