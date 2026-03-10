Δεν κλείνει ο κύκλος μείωσης του προσωπικού των τραπεζών που άνοιξε δυναμικά το 2013 και συνεχίζει επ’ αόριστον μετά από 13 χρόνια. Χθες η Eurobank Ltd ανακοίνωσε το νέο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης με στόχο τη μείωση του προσωπικού κατά περίπου 300 εργαζομένους, και το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης μετά τη συγχώνευση Eurobank Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας.

Οι τραπεζικές διοικήσεις συνεχίζουν τις κινήσεις περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού τους κόστους, μέσω δράσεων οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων. Πρόκειται για βασική πτυχή των επιχειρησιακών τους πλάνων, που έχει στόχο όχι μόνο να στηρίξει την κερδοφορία τους, αλλά και να συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους μέσω αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας τους που είναι η ψηφιοποίηση.

Οι εργαζόμενοι στην Eurobank Ltd περίμεναν την ανακοίνωση του σχεδίου εθελουσίας εξόδου, το οποίο ήταν να δημοσιευτεί την προηγούμενη εβδομάδα αλλά ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή και η αναταραχή που δημιουργήθηκε στην Κύπρο «πάγωσαν» τη δημοσιοποίηση του σχεδίου εθελούσιας εξόδου. Οι προθέσεις της διοίκησης ήταν γνωστές εδώ και καιρό. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Ltd Μιχάλης Λούης, ξεκαθάρισε στο πλαίσιο διάσκεψης στην Κύπρο ότι τα σχέδια εθελούσιας αποχώρησης αποτελούν πλέον πάγια πρακτική στις τράπεζες και διευκρίνισε ότι το χρονοδιάγραμμα για το νέο σχέδιο θα είναι οι επόμενοι δώδεκα μήνες.

Χθες ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και το σχέδιο ανακοινώθηκε. Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Eurobank Ltd απευθύνεται στο μόνιμο προσωπικό της τράπεζας καθώς και των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών της και θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 23 Μαρτίου 2026. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια συνεχούς υπηρεσίας και έχουν ηλικία άνω των 35 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης του σχεδίου. Το εφάπαξ ποσό αποζημίωσης που θα καταβληθεί στους εργαζομένους δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των €200.000, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για τη συνέχιση ορισμένων ωφελημάτων μετά την αποχώρηση. Συγκεκριμένα, παρέχεται δυνατότητα συνέχισης της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από το ταμείο υγείας στο οποίο συμμετέχει σήμερα ο εργαζόμενος για περίοδο δύο ετών, ενώ το ίδιο ισχύει και για την ασφαλιστική κάλυψη ζωής μέσω του ομαδικού ασφαλιστικού σχεδίου της τράπεζας. Οι περίοδοι αυτές μπορούν να επεκταθούν σε τέσσερα χρόνια για όσους επωφεληθούν από τις πρόσθετες παροχές του σχεδίου. Όσον αφορά τις τραπεζικές διευκολύνσεις των εργαζομένων, τα υφιστάμενα δάνεια θα συνεχίσουν να ισχύουν με τους ίδιους όρους αποπληρωμής και τιμολόγησης. Ωστόσο, το όριο παρατραβήγματος στον λογαριασμό μισθοδοσίας θα πρέπει να εξοφληθεί κατά την αποχώρηση, εκτός εάν μετατραπεί σε άλλη πιστωτική διευκόλυνση κατόπιν συμφωνίας με την τράπεζα. Nα σημειώσουμε ότι το τελευταίο σχέδιο ήταν τον Μάρτιο του 2025, το οποίο προσφέρθηκε στο προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής και της Hellenic Life και αποχώρησαν 154 εργαζόμενοι.

Η Eurobank Ltd λόγω της ενοποίησης της Ελληνικής με την Eurobank Cyprus προχώρησε όπως ήταν αναμενόμενο σε διευρυμένο σχέδιο για αποχώρηση προσωπικού. Η Τράπεζα Κύπρου δεν κάνει σκέψεις να προχωρήσει σε σχέδια εθελούσιας εξόδου εργαζομένων, λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού της, και επιλέγει να εφαρμόζει κατά διαστήματα μικρά και στοχευμένα σχέδια, όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πανίκος Νικολάου. Για παράδειγμα τον Νοέμβριο του 2025 η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στην ανακοίνωση νέου σχεδίου εθελούσιας εξόδου 40 – 50 ατόμων ενώ ακόμα μικρότερης εμβέλειας ήταν την ίδια περίοδο το σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου).

Υπάρχει και η περίπτωση της Alpha Bank Cyprus η οποία τρέχει την λειτουργική ενοποίηση με την AstroBank. Τον Δεκέμβριο 2025, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Μίλτος Μιχαηλάς, δήλωσε πως δεν έχει συζητήσει ακόμη κανένα τέτοιο σχέδιο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα σχέδια αυτά συζητούνται δημόσια. Μάλιστα είχε δώσει το μήνυμα ότι δεν τίθεται να μην γίνει αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη απόφαση.