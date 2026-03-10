Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI), κ. Ιωάννης Γεωργούλας, συμμετείχε σε συζήτηση πάνελ στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Cyprus Institute of Directors and Corporate Governance (CyIoDCG), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. Ο κ. Γεωργούλας, ο οποίος είναι επίσης Non-Executive Director της ECOMMBX LTD, συμμετείχε στο πάνελ με θέμα: “Radical Geoeconomic Shifts: Governance at the Frontline of Board Value”.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο των διοικητικών συμβουλίων σε μια περίοδο σημαντικών γεωοικονομικών ανακατατάξεων και αυξανόμενης αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο του πάνελ εξετάστηκε πώς τα διοικητικά συμβούλια καλούνται να προχωρήσουν πέρα από τον παραδοσιακό ρόλο της συμμόρφωσης και της εποπτείας, υιοθετώντας πιο ανεξάρτητη, πολυδιάστατη και στρατηγική σκέψη.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και κατανομή κεφαλαίων σε περιβάλλον αβεβαιότητας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οργανισμών, καθώς και τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών και της βιώσιμης δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Η συζήτηση ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων ως βασικού παράγοντα για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τις επιχειρήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.