Η Κύπρος είναι πλέον μέλος της EU BIM Task Group και συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της, υιοθετώντας τον στόχο της προώθησης της μεθοδολογίας ΒΙΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τη χώρα μας στην Ομάδα εκπροσωπεί το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕΚ φιλοξένησε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 το εργαστήρι της EU BIM Task Group με τίτλο «Scaling BIM Down: Making BIM work for small firms and small projects». Το εργαστήρι σημείωσε σημαντική διεθνή συμμετοχή, με εκπροσώπους από εφτά χώρες και την παρουσία των δύο co-chairs της Διοικούσας Επιτροπής της EU BIM Task Group.

Σε μια εποχή που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αγοράς των κατασκευών και υποδομών στην Κύπρο και την ΕΕ, ο σκοπός του εργαστηρίου ήταν η διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματώσουν τη μεθοδολογία ΒΙΜ και να προσαρμοστούν στη ψηφιακή μετάβαση του κατασκευαστικού τομέα.

Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν διάλογο, παρουσίασαν λύσεις και διαμόρφωσαν κοινές προτάσεις για την αποτελεσματική υιοθέτηση της ΒΙΜ από μικρές επιχειρήσεις και έργα μικρής κλίμακας.

Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτησαν ο Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός στο Τμήμα Δημοσίων Έργων κ. Θράσος Αφάμης, ο Πρόεδρος του ECCE και Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Πλάτωνας Στυλιανού, και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ, κ. Ανδρέας Θεοδότου, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου του Επιμελητηρίου.

Στο μήνυμα του, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ τόνισε ότι τα οφέλη της διαδικασίας ΒΙΜ εκτείνονται πέρα από τα έργα μεγάλης κλίμακας και αγγίζουν και τα μικρότερα έργα, τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Εξήγησε ότι το ΕΤΕΚ έχει συστήσει Επιστημονική Επιτροπή για το BIM, η οποία έχει εκπονήσει έκθεση για την εφαρμογή της μεθοδολογίας στον κατασκευαστικό κλάδο, που έχει υποβληθεί στα αρμόδια Υπουργεία.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι η υιοθέτηση της ΒΙΜ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και παρουσίασε δέσμη προτάσεων του αρμόδιου Υπουργείου, περιλαμβανομένης της πιλοτικής εφαρμογής της διαδικασίας σε σημαντικά δημόσια έργα και της στήριξης των SMEs.

Ο Πρόεδρος του ECCE σημείωσε ότι «είμαστε σε ένα καθοριστικό σημείο για το μέλλον του κλάδου, με σημαντικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες», υπογραμμίζοντας τη σημασία της υιοθέτησης της ΒΙΜ και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών για έναν πιο βιώσιμο και ανθεκτικό κατασκευαστικό τομέα.

Το εργαστήρι συμμετείχαν οι δυο Co-chairs και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της EU BIM Task Group καθώς και εκπρόσωποι από τη Λετονία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ελβετία. Το εργαστήρι συντόνισαν η κα. Λιάνα Αναγνωστάκη, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, και ο κ. Θρασύβουλος Καραγιάννης, Συντονιστής της Επιτροπής ΒΙΜ ΕΤΕΚ.

Όλα τα συμπεράσματα και οι προτάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της EU BIM Task Group το επόμενο διάστημα.