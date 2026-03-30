Με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων σε σχολεία, πανεπιστήμια, μέσα ενημέρωσης και ψηφιακές πλατφόρμες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στην Global Money Week 2026, θέτοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας των νέων.

Η φετινή εκστρατεία, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας του OECD, είχε ως κεντρικό μήνυμα το «Μιλάμε, ρωτάμε και αποφασίζουμε έξυπνα για τα χρήματά μας», αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης, του διαλόγου και της κριτικής σκέψης σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές αποφάσεις γίνονται ολοένα πιο σύνθετες.

Στο πλαίσιο των δράσεων, η ΕΚΚ πραγματοποίησε διαλέξεις και παρουσιάσεις σε μαθητές και φοιτητές σε ολόκληρη την Κύπρο, δίνοντας έμφαση σε βασικές έννοιες όπως η αποταμίευση, ο προϋπολογισμός, η υπεύθυνη κατανάλωση, η κατανόηση της αξίας του χρήματος, αλλά και η προστασία από χρηματοοικονομικούς κινδύνους και απάτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ώστε οι νέοι να μπορούν να αξιολογούν πληροφορίες, να εντοπίζουν παραπλανητικές πρακτικές και να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες οικονομικές αποφάσεις. Η αυξημένη ανταπόκριση από σχολεία οδήγησε την ΕΚΚ στην απόφαση να συνεχίσει τις διαλέξεις και τις παρουσιάσεις έως και τον Μάιο.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και στο πλαίσιο της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας, αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία και εκπαιδευτικούς, με στόχο τη συστηματικότερη ενσωμάτωση χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων στη σχολική κοινότητα.

Η παρουσία της ΕΚΚ επεκτάθηκε και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω παρεμβάσεων εκπροσώπων της, αρθρογραφίας, συνεντεύξεων και στοχευμένης εκστρατείας ενημέρωσης, κυρίως με αποδέκτες τους νέους. Το σύνολο του επιμορφωτικού υλικού που δημιουργήθηκε είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω της Πύλης Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΚΚ.

Στο πλαίσιο των συνεργασιών της, η Επιτροπή συμμετείχε επίσης σε podcast του Financial Wellbeing Institute, προβάλλοντας τη σημασία της χρηματοοικονομικής ευημερίας και της προστασίας του κοινού απέναντι σε σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις.

Ο πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Θεοχαρίδης, ανέφερε ότι η χρηματοοικονομική παιδεία αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών, καθώς και αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική προστασία του επενδυτικού κοινού. Όπως σημείωσε, σε μια εποχή αυξημένων προκλήσεων και σύνθετων οικονομικών επιλογών, η γνώση και η ενημερωμένη λήψη αποφάσεων αποτελούν τα σημαντικότερα εφόδια.

Η συμμετοχή της ΕΚΚ στην Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης στην Κύπρο, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα και καλύτερη προετοιμασία απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος.