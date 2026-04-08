Μετά από 24 χρόνια συνεργασίας, η οικογένεια Μαρινόπουλου χάνει τον έλεγχο των Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο, με τα δικαιώματα λειτουργίας να περνούν πλέον αποκλειστικά στον κουβετιανό όμιλο Alshaya. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα της οικογένειας στο οργανωμένο λιανεμπόριο, αφήνοντας ως τελευταίο βασικό σημείο παρουσίας τα καταστήματα ένδυσης GAP.

Η σχέση της οικογένειας με τη Starbucks ξεκίνησε το 2002, όταν εξασφάλισε τα δικαιώματα ανάπτυξης του αμερικανικού σήματος στην Ελλάδα. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς στην οδό Κοραή, σε μια περίοδο κατά την οποία η Starbucks επένδυε στρατηγικά στην ευρωπαϊκή της ανάπτυξη, με φόντο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Η επέκταση υπήρξε ταχεία. Μέχρι το 2008, το δίκτυο είχε φτάσει περίπου τα 70 καταστήματα, με παρουσία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η κορύφωση αυτή αποτέλεσε και την αρχή της υποχώρησης. Σταδιακά, η οικογένεια απώλεσε τα δικαιώματα σε Ελβετία, Αυστρία και Βαλκάνια, ενώ το 2012 επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» με τη Starbucks Coffee International στο ευρύτερο εταιρικό σχήμα.

Το 2016 ακολούθησε η κατάρρευση του ομίλου Μαρινόπουλου στο λιανεμπόριο τροφίμων, σε μια κρίσιμη καμπή για τη συνολική επιχειρηματική παρουσία της οικογένειας. Η «Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ» εξαιρέθηκε από τη μεταβίβαση προς τον όμιλο Σκλαβενίτη και συνέχισε να λειτουργεί αυτόνομα, ωστόσο η οικονομική της θέση παρέμεινε εύθραυστη.

Παρά τις επανειλημμένες πιέσεις, η οικογένεια κατάφερε να διατηρήσει τα δικαιώματα για Ελλάδα και Κύπρο, με καθοριστικό σταθμό την ανανέωση της σύμβασης δικαιόχρησης το 2023 έως το 2033. Η συμφωνία εκείνη θεωρήθηκε τότε ψήφος εμπιστοσύνης από τη Starbucks, αλλά τελικά δεν αποδείχθηκε αρκετή για να αποτρέψει την αλλαγή ιδιοκτησιακού ελέγχου.

Ο επίλογος γράφτηκε με την ανάληψη των δραστηριοτήτων από τον όμιλο Alshaya, που αποτελεί ήδη τον μεγαλύτερο αδειοδοτημένο συνεργάτη της Starbucks παγκοσμίως, με περισσότερα από 2.000 καταστήματα σε 13 χώρες. Στην Ελλάδα η νέα λειτουργική οντότητα θα φέρει την επωνυμία Alshaya Hellas SMSA, ενώ στην Κύπρο θα λειτουργεί ως Murgab Cyprus Ltd.

Η αλλαγή αυτή έρχεται ενώ τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ανέδειξαν μια επιχείρηση λειτουργικά βιώσιμη αλλά χρηματοοικονομικά πιεσμένη. Σε 22 εταιρικές χρήσεις, η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη μόνο το 2018 και το 2023, ενώ οι συσσωρευμένες ζημίες στο τέλος του 2024 είχαν ανέλθει σε 74,5 εκατ. ευρώ.

Για το 2024, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 26,4 εκατ. ευρώ, με θετικό EBITDA 6,3 εκατ. ευρώ, όμως τα υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα οδήγησαν και πάλι σε ζημίες. Ο συνολικός δανεισμός έφτασε τα 31,8 εκατ. ευρώ, με το σύνολό του να είναι βραχυπρόθεσμο, ενώ η καθαρή θέση παρέμεινε βαθιά αρνητική.

Με τη συμφωνία, το δίκτυο των 30 καταστημάτων στην Ελλάδα και 18 στην Κύπρο, μαζί με περίπου 500 εργαζομένους, περνά στον νέο ιδιοκτήτη. Η νέα διοίκηση δηλώνει ότι στόχος είναι η ομαλή μετάβαση, η διατήρηση της εξυπηρέτησης και η περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη σε Ελλάδα και Κύπρο.

