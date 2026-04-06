Η αμερικανική αλυσίδα καφέ και soft drinks Starbucks γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε εβδομαδιαία πληρωμή για όλους τους εργαζόμενους στα καταστήματά της στις ΗΠΑ και θα επιτρέψει στους μπαρίστες της να λαμβάνουν φιλοδωρήματα για πωλήσεις ποτών μέσα από τηλεφωνικές κλήσεις και με τη χρήση πιστωτικών καρτών.

Οι αποφάσεις της Starbucks εντάσσονται στις προσπάθειες της εταιρείας να καταλήξει σε συμφωνία με τη συντεχνία Workers United, που εκπροσωπεί μέρος του προσωπικού της και διεκδικεί πρόσθετα ωφελήματα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι baristaς θα μπορούν στο εξής να λαμβάνουν φιλοδωρήματα για συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, μέσω παραγγελιών από κινητά. Έως τώρα, τα φιλοδωρήματα ήταν διαθέσιμα μόνο για αγορές εντός καταστήματος και drive-thru που πραγματοποιούνται με μετρητά ή κάρτες ή κατά τη χρήση της εφαρμογής Starbucks.

Αποφασίστηκε ακόμα να τεθεί σε εφαρμογή μια νέα δομή μπόνους, βασισμένη σε στόχους πωλήσεων, λειτουργίας και εξυπηρέτησης πελατών, όπου οι baristas και οι επόπτες βάρδιας θα μπορούν να κερδίζουν έως και 1.200 δολάρια επιπλέον ετησίως. Η νέα δομή μπόνους και η επέκταση του φιλοδωρήματος θα τεθούν σε ισχύ τον Ιούλιο, ανέφερε η εταιρεία.

Όπως προαναφέραμε, η Starbucks θα πληρώνει πλέον όλους τους υπαλλήλους των καταστημάτων της στις ΗΠΑ εβδομαδιαίως, ανταποκρινόμενη σε συναφές αίτημα της συντεχνίας Workers United. Στα καταστήματα με περίπου 5% συνδικαλισμένους υπαλλήλους στις ΗΠΑ, το σχέδιο θα υπόκειται σε ξεχωριστές συλλογικές διαπραγματεύσεις, ανέφερε η Starbucks.

Το συνδικάτο σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι αλλαγές ήταν «σαφώς μια αντίδραση στην οργάνωσή μας και στα αιτήματά μας για υψηλότερους καθαρούς μισθούς για τους baristas. Πρόσθεσε ότι έχει πιέσει την Starbucks για πιο καταρτισμένο προσωπικό, πιο προβλέψιμα ωράρια και υψηλότερους μισθούς, μετά από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις.

Η Starbucks υποστηρίζει ότι οι μπαρίστες της εξασφαλίζουν κατά μέσο όρο 30 δολάρια την ώρα, όταν συνδυάζουν μισθό και παροχές/ωφελήματα.

Η εταιρεία έκλεισε αρκετά καταστήματα με χαμηλές επιδόσεις τους τελευταίους μήνες, πέραν των αρκετών εκατοντάδων που ανακοινώθηκαν πέρυσι, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάκαμψης που ακολουθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος, Brian Niccol. Ο CEO έχει επενδύσει 500 εκατομμύρια δολάρια για επαρκές προσωπικό κατά τις ώρες αιχμής, από τότε που ξεκίνησε η αναδιάρθρωση, τον Σεπτέμβριο του 2024.