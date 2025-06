Στις επιχειρήσεις, ο συγχρονισμός είναι το παν – ακόμη και για τους πλούσιους και διάσημους. Οι celebrities έκαναν τo “μπαμ” στο επιχειρείν στα τέλη του 2020: ποπ σταρ, ηθοποιοί και παρουσιαστές τοκ σόου δημιούργησαν περιουσίες εκατοντάδων εκατομμυρίων, ή και δισεκατομμυρίων σε μερικές περιπτώσεις, “χαρίζοντας” το όνομά τους σε μάρκες καλλυντικών ή εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων και κινηματογραφικών ταινιών. Τώρα, όμως, νιώθουν και αυτοί τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης.

Στη λίστα του Forbes με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες των ΗΠΑ για το 2025, υπάρχουν και 16 celebrities. Οι υποψήφιες έπρεπε να αξίζουν τουλάχιστον 350 εκατ. δολάρια για να μπουν στη φετινή λίστα – από 300 εκατ. δολάρια το 2024 και 225 εκατ. δολάρια το 2023.

Οι σταρς της σκηνής και της οθόνης αξίζουν συνολικά 14,1 δισ. δολάρια, από 13,3 δισ. δολάρια το 2024 – χάρη στην προσθήκη της ηθοποιού Selena Gomez (Νο 48), η οποία δεν είναι έχει μπει ακόμη στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, αλλά η καθαρή της αξία που εκτιμάται στα 700 εκατ. δολαρίων κάνει τη διαφορά από πέρυσι. Οι περιουσίες των περισσότερων από τις υπόλοιπες 15 celebrities ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί σε σύγκριση με πέρυσι.

Η Gomez λάνσαρε την εταιρεία καλλυντικών Rare Beauty τον Σεπτέμβριο του 2020, και μέχρι το 2023 εισέπραξε 367 εκατ. δολάρια. Αντίστοιχα, η Judy Sheindlin (Νο 61) υπέγραψε μια συμφωνία στα τέλη του 2020 για να μεταφέρει την ομώνυμη τηλεοπτική εκπομπή στο Amazon Prime – η ποπ σταρ Rihanna (Νο 35) σήκωσε χρηματοδότηση για τη μάρκα εσωρούχων Savage x Fenty με αποτίμηση 1 δισ. δολαρίων στις αρχές του 2021 – η Madonna (Νο. 42) υπέγραψε μια νέα συμφωνία με τη Warner Music το καλοκαίρι του 2021 – η κινηματογραφική σταρ Reese Witherspoon (Νο. 82) πούλησε το πλειοψηφικό της πακέτο στην εταιρείας παραγωγής Hello Sunshine τον Αύγουστο του 2021 σε μια αποτίμηση της τάξης των 900 εκατ. δολαρίων.

Η πώληση της Hello Sunshine έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη φούσκα της Χολιγουντιανής παραγωγής. Όταν την εξαγόρασε η Candle Media, με υποστήριξη από την Blackstone, η εταιρεία εκτιμούσε πως θα έχει κέρδη της τάξης των 80 εκατ. δολαρίων μέχρι το 2023. Σύμφωνα όμως με έκθεση του Bloomberg για το 2023, η Hello Sunshine είχε έσοδα κάτω των 10 εκατ. δολαρίων το 2023 και ο ρυθμός των νέων παραγωγών της επιβραδύνθηκε τα επόμενα δύο χρόνια. Το Forbes εκτιμά ότι η Hello Sunshine αξίζει πλέον λιγότερο από το 1/3 της τιμής πώλησής της. (Εκπρόσωπος της Witherspoon διαφώνησε με το Forbes, αλλά δεν έδωσε guidance).

Τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα στην αγορά καλλυντικών, από την οποία πλουτίζουν αρκετές γυναίκες της λίστας, όπως η Gomez, η Rihanna, η Kardashian και η ετεροθαλής αδελφή της Kylie Jenner (Νο. 52). Το Forbes εκτιμά ότι η καθαρή αξία της Rihanna υποχώρησε κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, αφού ο τζίρος των Fenty Beauty και Savage X Fenty έμεινε στάσιμος. “Η κατάσταση της αγοράς αυτή τη στιγμή πιέζει καθοδικά τις αποτιμήσεις”, σχολίασε για τις εταιρείες καλλυντικών ο αναλυτής της Morningstar, Dan Su, μιλώντας στο Forbes στις αρχές Μαΐου.

Το ίδιο ισχύει και για τη μουσική βιομηχανία. Το 2023 η Katy Perry (Νο. 97) πούλησε μερίδια από τις ηχογραφήσεις και τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής της έναντι περίπου 225 εκατ. δολάρια. Το Forbes εκτιμά πως αν ένας καλλιτέχνης του διαμετρήματος της Perry επιχειρούσε να κάνει σήμερα την αντίστοιχη συμφωνία θα εισέπραττε περίπου 20%-30% λιγότερα χρήματα.

Η Perry θα κάνει περιοδεία αυτό το καλοκαίρι, όπως και η Beyoncé Knowles-Carter (Νο 45), η οποία είδε την καθαρή περιουσία της να σημειώνει “άλμα” κατά την περιοδεία της “Renaissance” το 2023. Βέβαια στους πρώτους σταθμούς της νέας της περιοδείας “Cowboy Carter”, οι τιμές των εισιτηρίων είναι χαμηλότερες και οι πωλήσεις λιγότερες.

Εξαίρεση σε αυτή την τάση είναι η Taylor Swift (Νο 21), που η αξία της αυξήθηκε κατά 300 εκατ. δολάρια το 2025 στα 1,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes. Η περιοδεία της “Eras Tour” ξεκίνησε το 2023 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, σημειώνοντας ρεκόρ εισπράξεων ύψους 2 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας κέρδη με ένα σωρό τρόπους: πωλήσεις εισιτηρίων, μια ταινία blockbuster, ένα βιβλίο για την περιοδεία. Κι έτσι απέφυγε τις καθοδικές τάσεις που έπληξαν τις υπόλοιπες celebrities.

Oprah Winfrey

Καθαρή αξία: $3,1 δισ. | Πηγή: Τηλεοπτικά προγράμματα | Ηλικία: 71 | Μεταβολή: +3%

Kim Kardashian

Καθαρή αξία: $1,7 δισ. | Πηγή: Εσώρουχα, προϊόντα περιποίησης δέρματος | Ηλικία: 44 | Μεταβολή: 0%

Taylor Swift

Καθαρή αξία: $1,6 δισ. | Πηγή: Μουσική | Ηλικία: 35 | Μεταβολή: +23%

Rihanna

Καθαρή αξία: $1 δισ. | Πηγή: Μουσική, καλλυντικά | Ηλικία: 37 | Μεταβολη: -29%

Madonna

Καθαρή αξία: $850 εκατ. | Πηγή: Μουσική | Ηλικία: 66 | Μεταβολή: 0%

Beyoncé Knowles-Carter

Καθαρή αξία: $780 εκατ. | Πηγή: Μουσική | Ηλικία: 43 | Μεταβολή: +4%

Selena Gomez

Καθαρή αξία: $700 εκατ. | Πηγή: Καλλυντικά | Ηλικία: 32 | Μεταβολή: (Νέα είσοδος στη λίστα)

Kylie Jenner

Καθαρή αξία: $670 εκατ. | Πηγή: Καλλυντικά | Ηλικία: 27 | Μεταβολή: -6%

Judy Sheindlin

Καθαρή αξία: $580 εκατ. | Πηγή: Τηλεοπτικά προγράμματα | Ηλικία: 82 | Μεταβολή: +4%

Celine Dion

Καθαρή αξία: $570 εκατ. | Πηγή: Μουσική | Ηλικία: 57 | Μεταβολή: +4%

Barbra Streisand

Καθαρή αξία: $510 εκατ. | Πηγή: Μουσική | Ηλικία: 83 | Μεταβολή: +11%

Ellen Degeneres

Καθαρή αξία: $450 εκατ. | Πηγή: Τηλεοπτικά προγράμματα | Ηλικία: 67 | Μεταβολή: 0%

Dolly Parton

Καθαρή αξία: $450 εκατ. | Πηγή: Μουσική, επενδύσεις | Ηλικία: 79 | Μεταβολή: 0%

Reese Witherspoon

Καθαρή αξία: $440 εκατ. | Πηγή: Ψυχαγωγία | Ηλικία: 49 | Μεταβολή: 0%

Katy Perry

Καθαρή αξία: $360 εκατ. | Πηγή: Μουσική | Ηλικία: 40 | Μεταβολή: +3%

Serena Williams

Καθαρή αξία: $350 εκατ. | Πηγή: Τένις, επενδύσεις | Ηλικία: 43 | Μεταβολή: +3%

Απόδοση – επιμέλεια: Μιχάλης Παπαντωνόπουλος

Forbes