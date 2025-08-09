Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Σε μια περίοδο εντεινόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων και αυξανόμενων απαιτήσεων για τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της άμυνας, η Delian Alliance Industries δηλώνει παρούσα.

Πρόκειται για μια ελληνική τεχνολογική εταιρεία με επίκεντρο την άμυνα και την πολιτική προστασία, εξειδικευμένη σε συστήματα επιτήρησης και επίγνωσης κατάστασης που βασίζονται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αναπτύσσοντας και παρέχοντας προηγμένα συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η Delian στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ενοποιημένου συστήματος που λειτουργεί ως θόλος προστασίας – επιτηρώντας, προειδοποιώντας και παρεμβαίνοντας όταν χρειάζεται.

Η “γέννηση” της ιδέας

Η ιδέα “γεννήθηκε” το 2020, όταν ο ιδρυτής και CEO Δημήτριος Κώττας επηρεάστηκε από την έκρηξη της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την αυξανόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Όπως αναφέρει η εταιρεία στο Capital.gr, τα γεγονότα αυτά τον οδήγησαν να επανεξετάσει τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη στον τομέα της άμυνας.

Έτσι, το 2021 ιδρύεται η Delian, με αποστολή την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας μέσω τεχνολογικής καινοτομίας. Στις αρχές του 2022, η κρίση στην Ουκρανία επιβεβαιώνει τη σημασία της αποστολής αυτής.

Από τις πρώτες επιχειρησιακές της κινήσεις, η εταιρεία ανέπτυξε παρουσία σε στρατηγικές περιοχές της Ελλάδας. Σήμερα, η Delian διατηρεί ενεργές εγκαταστάσεις στο ανατολικό Αιγαίο, στο πλαίσιο συμβάσεων με τον Ελληνικό Στρατό, ενισχύοντας την επιτήρηση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε θαλάσσια και χερσαία σύνορα.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ήπειρο μέσω συνεργασιών με την Πολιτική Προστασία, παρέχοντας τεχνολογικές λύσεις για την έγκαιρη ανίχνευση και αποτελεσματική διαχείριση φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, όπου φιλοξενούνται και οι κύριες εγκαταστάσεις παραγωγής και κατασκευής, ενώ διαθέτει γραφεία και στο Λονδίνο, με εστίαση στην έρευνα και ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων. Η ομάδα της Delian αριθμεί αυτή τη στιγμή περισσότερα από 40 άτομα.

Σε διεθνές επίπεδο, η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα του European Defence Fund (EDF), ενώ εργάζεται ενεργά για τη δημιουργία επιχειρησιακού αποτυπώματος εκτός Ελλάδας. Όπως σημειώνει, έχουν ήδη εντοπιστεί συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως τα νησιωτικά συμπλέγματα της Νοτιοανατολικής Ασίας και τα δύσβατα σύνορα των σκανδιναβικών χωρών, όπου οι τεχνολογίες και η προσέγγιση της Delian μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία.

Οι τεχνολογίες της Delian

Στην “καρδιά” των δραστηριοτήτων της Delian Alliance Industries βρίσκεται η ανάπτυξη τεχνολογιών που επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτόνομης ανίχνευσης και εξουδετέρωσης απειλών σε ξηρά, αέρα και θάλασσα. Η εταιρεία σχεδιάζει λύσεις που καθιστούν εφικτή τη διασύνδεση οποιουδήποτε αισθητήρα – όπως κάμερες ή ραντάρ – με οποιονδήποτε effector.

Η φιλοσοφία της Delian βασίζεται στον συνδυασμό προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης με εμπορικά διαθέσιμο υλικό από συμμαχικές χώρες. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, αντανακλά τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Όπως σημειώνεται, η αποτελεσματική άμυνα απέναντι σε ασύμμετρες απειλές και επιθέσεις κορεσμού δεν μπορεί πλέον να βασίζεται σε οπλικά αποθέματα προηγούμενων δεκαετιών.

Οι λύσεις της Delian έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνονται άμεσα στις μεταβαλλόμενες αμυντικές ανάγκες της Ευρώπης, παρέχοντας τη δυνατότητα ταχείας απόκτησης επιχειρησιακής ετοιμότητας σε μεγάλη κλίμακα. Η σειρά προϊόντων της εταιρείας χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς: Sense και Strike.

Στον τομέα Sense, περιλαμβάνονται οι αυτόνομοι σταθμοί επιτήρησης και εντοπισμού τύπου LAST (Autonomous Surveillance Tower), οι οποίοι αποτελούν μη-επανδρωμένα, αυτόνομα ή τηλεχειριζόμενα συστήματα που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση μεγάλων περιοχών. Χάρη στην ενσωμάτωση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, τα συστήματα μπορούν να ανιχνεύουν και να ταξινομούν πιθανούς κινδύνους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το JERICHO, ένα φορητό σύστημα επικοινωνίας με GSM, δορυφορική συνδεσιμότητα και Edge υπολογιστή για στοχοποίηση και μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζει διασύνδεση με μη επανδρωμένα μέσα και προσφέρει πλήρη διαχείριση δεδομένων και άμεση αντίδραση στο πεδίο. Η πλατφόρμα StrikeWeb λειτουργεί ως ολοκληρωμένη σουίτα αυτόνομης επιχειρησιακής σχεδίασης και διοίκησης/ελέγχου, επιτρέποντας την αυτοματοποιημένη εκτέλεση αποστολών μέσω ενοποίησης αισθητήρων και μέσων επέμβασης σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Στον τομέα Strike, οι τεχνολογίες της Delian επικεντρώνονται σε λύσεις παρέμβασης και εξουδετέρωσης απειλών. Το OSIRIS είναι ένα Plug-and-play σύστημα πλοήγησης για UAV που λειτουργεί χωρίς GPS, εξασφαλίζοντας σχεδόν μηδενικό σφάλμα στον γεωεντοπισμό, ενώ τα Interceptigon-A και Interceptigon-N αποτελούν UAV και USV καμικάζι. Το πρώτο είναι σχεδιασμένο για ταχύτατες επιθέσεις μέσω σμηνών από παράκτιες ή ορεινές περιοχές, ενώ το δεύτερο έχει τη δυνατότητα απόκρυψης στον βυθό και αυτόνομης ανάδυσης για την εξουδετέρωση ναυτικών απειλών. Τέλος, το M4K15 είναι ένα Σύστημα Ηλεκτρονικού Πολέμου που έχει σχεδιαστεί για την εξουδετέρωση εισερχόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Επόμενα βήματα

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, η Delian διευρύνει την ευρωπαϊκή της παρουσία, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο παραγωγής και εξειδικευμένου προσωπικού σε όλη την ήπειρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική startup έχει ήδη εγκαταστήσει συστήματά της σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.

Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει τις ομάδες μηχανικών και ανάπτυξης πεδίου, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση από το ΝΑΤΟ και άλλες συμμαχικές χώρες. Παράλληλα, επενδύει συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο τη λειτουργία των συστημάτων της σε συνθήκες έντονης παρεμβολής και απουσίας GPS.

“Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και συνέργειες με εταίρους που θέλουν να συνδιαμορφώσουν μαζί μας ισχυρότερες επιχειρησιακές δυνατότητες. Έχουμε πρόσφατα ενισχύσει την ομάδα μας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) και αναζητούμε ενεργά νέες συνεργασίες”, επισημαίνει.

Να σημειωθεί ότι πέρυσι, η εταιρεία (σ.σ. πρώην Lambda Automata), ανακοίνωσε την εξαγορά της Smart Flying Machines (SFM), μιας κατασκευάστριας εταιρείας αυτόνομων εναέριων οχημάτων.

“Ιστορική ευκαιρία για την ελληνική βιομηχανία”

Σχολιάζοντας τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο της άμυνας και τα επενδυτικά εργαλεία που ενεργοποιούνται –όπως το ελληνικό πρόγραμμα εξοπλισμών και το ReArm Europe–, η Delian υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία για την ελληνική αμυντική βιομηχανία να επανατοποθετηθεί στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη. “Αυτό που βλέπουμε είναι όχι μόνο μια μακροπρόθεσμη επένδυση στην άμυνα, αλλά και ένα κάλεσμα για τεχνολογική αναγέννηση, βιομηχανική ενίσχυση και στρατηγική αυτονομία για την Ευρώπη”, σημειώνει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Όπως καταλήγει, αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη βασική υπόθεση της Delian: ότι η Ευρώπη χρειάζεται τις δικές της λύσεις στον τομέα της επιτήρησης, της ασφάλειας και της άμυνας. Οι αυξανόμενες ανάγκες για προστασία συνόρων, επιτήρηση κρίσιμων υποδομών και έγκαιρη αντιμετώπιση απειλών απαιτούν τεχνολογίες σύγχρονες, ευέλικτες και ικανές να αντιμετωπίσουν σύγχρονες απειλές.

Σημειώνεται ότι συνιδρυτές του Δημήτρη Κώττα είναι οι Γιώργος Κοντογιάννης και Γιάννης Σουριαδιάκης.

Forbes