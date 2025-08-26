Του Robert Daugherty

Οι δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Παόυελ, ώθησαν τις αγορές σε νέα άνοδο, την προηγούμενη εβδομάδα, καταδεικνύοντας μια λεπτή αλλά σημαντική αλλαγή στη στάση του, σηματοδοτώντας την προοπτική χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, η Fed έκανε πίσω από το ατυχές ‘πλαίσιο’ πολιτικής του 2020 που ανέχονταν υψηλότερο πληθωρισμό.

Αυτό το πείραμα, που ονομάστηκε ‘ευέλικτος στόχος μέσου πληθωρισμού’, είχε ως στόχο να εξισορροπήσει τις προηγούμενες υποεκτιμήσεις του στόχου της Fed για πληθωρισμό 2%. Αντ’ αυτού, συνέπεσε με τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας λόγω της πανδημίας, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης, προκαλώντας τον χειρότερο πληθωρισμό από τη δεκαετία του 1970. Στο αποκορύφωμά του, τον Ιούνιο του 2022, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 9,1%.

Τώρα, η Fed επιστρέφει στην πιο παραδοσιακή της στάση: ευέλικτη, αλλά προσηλωμένη στη διατήρηση του πληθωρισμού γύρω στο 2%. Η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς μια τεχνοκρατική λεπτομέρεια, αλλά αναδιαμορφώνει το περιβάλλον για τους επενδυτές που αποφασίζουν πώς να προστατεύσουν και να αυξήσουν τον πλούτο τους σε έναν κόσμο μεταβαλλόμενης πολιτικής, αβέβαιης ανάπτυξης και συνεχιζόμενων κινδύνων πληθωρισμού.

Και εδώ βρίσκεται το παράδοξο: ενώ οι αποφάσεις της Fed επηρεάζουν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και τις αποδόσεις των ομολόγων, η ιστορία δείχνει ότι η ιδιοκτησία μετοχών σε πραγματικές επιχειρήσεις έχει παραμείνει σταθερά η πιο ανθεκτική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σε κύκλους πληθωρισμού και μεταπληθωρισμού. Αν θέλετε να νικήσετε τον πληθωρισμό, πρέπει να αποκτήσετε περιουσιακά στοιχεία που αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό. Αυτό σημαίνει μετοχές.

Παρακάτω αναφέρονται επτά αρχές που εξηγούν το γιατί.

1. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν πραγματικά περιουσιακά στοιχεία που αυξάνονται με την οικονομία

Σε αντίθεση με τα ομόλογα, τα οποία καταβάλλουν σταθερά τοκομερίδια που διαβρώνονται από τον πληθωρισμό, οι μετοχές αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις από εταιρείες με τιμολογιακή ισχύ, ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και ικανότητα προσαρμογής. Οι εταιρείες αυξάνουν τις τιμές, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και επεκτείνονται σε νέες αγορές.

Αρκεί να κοιτάξετε το διάγραμμα του S&P 500 σε σύγκριση με τα πρωτοσέλιδα της New York Times: ακόμη και εν μέσω δασμολογικών διαμαχών, πολιτικών αναταραχών και συζητήσεων της Fed, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο. Το μάθημα είναι απλό: τα χρήματα δεν κερδίζονται στα πρωτοσέλιδα, αλλά με την ιδιοκτησία πραγματικών επιχειρήσεων που δημιουργούν αξία πίσω από τα πρωτοσέλιδα.

2. Τα μερίσματα αυξάνονται και ξεπερνούν τον πληθωρισμό

Η επανεπένδυση των μερισμάτων ιστορικά αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των αποδόσεων των χρηματιστηριακών αγορών. Σε περιόδους πληθωρισμού, οι ισχυρές εταιρείες τείνουν να αυξάνουν τα μερίσματα για να συμβαδίσουν με την αύξηση των κερδών.

Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες που καταβάλλουν μερίσματα στον S&P σήμερα καλύπτουν τομείς από τον χρηματοπιστωτικό έως τον ενεργειακό και απεικονίζουν την ενσωματωμένη προσαρμογή των μετοχών στον πληθωρισμό. Τα ομόλογα δεν μπορούν να αυξήσουν τα κουπόνια, ενώ οι μετοχές μπορούν να αυξήσουν τα μερίσματα, συχνά ταχύτερα από τον πληθωρισμό.

3. Η καινοτομία είναι η απόλυτη προστασία από τον πληθωρισμό

Ο πληθωρισμός αντανακλά την απώλεια αξίας του χρήματος. Η καινοτομία αντανακλά τη δημιουργία νέας αξίας από την κοινωνία. Από τους σιδηροδρόμους έως τους ημιαγωγούς και την τεχνητή νοημοσύνη, η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχει ανταμείψει τους επενδυτές που ευθυγραμμίζονται με εταιρείες που προωθούν την παραγωγικότητα.

Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά: η Nvidia (NVDA) έχει αποφέρει απόδοση 31.480% μόνο την τελευταία δεκαετία, ενώ η Microsoft, η Apple και η Amazon συνεχίζουν να ανανεώνονται. Οι μεγαλύτεροι νικητές μπορούν να προέρχονται από οπουδήποτε. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής των Monster Beverage, Deckers Outdoor, Tractor Supply; Η καινοτομία που νικά τον πληθωρισμό δημιουργώντας εντελώς νέες κατηγορίες αξίας.

4. Οι μετοχές υπεραποδίδουν έναντι των ομολόγων σε όλους τους κύκλους πληθωρισμού

Τα ακαδημαϊκά στοιχεία είναι συντριπτικά: σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μετοχές αποφέρουν θετικές πραγματικές αποδόσεις (προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό), ενώ τα ομόλογα συχνά δεν καταφέρνουν να ακολουθήσουν.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα την τελευταία μεγάλη μάχη της Fed κατά του πληθωρισμού στη δεκαετία του 1970. Τα ομόλογα απέδωσαν αρνητικές πραγματικές αποδόσεις, ενώ οι μετοχές, αν και ασταθείς, τελικά ανταμείβαν τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Πιο πρόσφατα, η απόδοση του S&P 500 με ίση στάθμιση από το 1999 ξεπέρασε τα περισσότερα ‘blue chips’ της δεκαετίας. Το μάθημα: τα ομόλογα είναι το έρμαιο, αλλά οι μετοχές είναι ο κινητήρας.

5. Η παγκοσμιοποίηση και η ευρύτητα της αγοράς ευνοούν τους επενδυτές σε μετοχές

Οι σημερινοί επενδυτές δεν περιορίζονται στις αμερικανικές εταιρείες. Μπορούν να κατέχουν επιχειρήσεις παγκόσμιας κλάσης σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές. Οι πολυεθνικές εταιρείες συχνά δραστηριοποιούνται σε δεκάδες χώρες, γεγονός που τους παρέχει φυσική προστασία από τον πληθωρισμό σε οποιαδήποτε μεμονωμένη οικονομία.

Και το πιο σημαντικό, η ηγεσία αλλάζει. Μερικές από τις 10 κορυφαίες εταιρείες του 2000 ήταν η GE, η Cisco και η Intel, αλλά όλες έχουν μείνει πίσω από τον δείκτη στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Μόνο η Microsoft και η Walmart άντεξαν. Εν τω μεταξύ, τα κορυφαία ονόματα του σήμερα, όπως η Apple, η Amazon και η Nvidia, έχουν αναδυθεί από το περιθώριο. Οι ηγέτες του σήμερα είναι απίθανο να είναι και οι ηγέτες του αύριο. Αυτό είναι καλό νέο για τους επενδυτές που είναι πρόθυμοι να κοιτάξουν πέρα από το προφανές.

6. Οι μετοχές μετατρέπουν τον πληθωρισμό σε ανάπτυξη

Ο πληθωρισμός τιμωρεί τους αποταμιευτές, αλλά μπορεί να επιταχύνει την αύξηση των εσόδων για εταιρείες με ισχυρά εμπορικά σήματα, αυστηρή διαχείριση του κόστους ή έλεγχο των σπάνιων πόρων. Οι γίγαντες της κατανάλωσης μετακυλίουν τις υψηλότερες τιμές. Οι παραγωγοί ενέργειας επωφελούνται από τους κύκλους των εμπορευμάτων. Οι καινοτόμοι στον τομέα της υγείας αυξάνουν τη δύναμη τιμολόγησης με κάθε επίτευγμα.

Ακόμα και αν εννέα στις δέκα ‘μακροπρόθεσμες’ επενδύσεις σε μετοχές αποτύχουν, η μία νικήτρια μπορεί να στηρίξει ένα χαρτοφυλάκιο. Σε ένα καλάθι με 10 κερδοσκοπικές μετοχές, εννέα μπορεί να πέσουν κατά 90%, αλλά μία που θα ανέβει κατά 1.000% θα εξακολουθεί να αποφέρει θετική απόδοση. Ο πληθωρισμός βλάπτει πολλούς, αλλά ανταμείβει τους λίγους που μπορούν να προσαρμοστούν, και αυτές είναι ακριβώς οι εταιρείες που κυριαρχούν στις αποδόσεις των μετοχών.

7. Ο χρονικός ορίζοντας είναι το απόλυτο πλεονέκτημα

Η στροφή της Fed μπορεί να αλλάξει τις τριμηνιαίες προβλέψεις, αλλά οι επενδυτές με ορίζοντα 10 ή 20 ετών λειτουργούν σε διαφορετικό επίπεδο. Σε οποιαδήποτε περίοδο 20 ετών στην ιστορία των ΗΠΑ, οι μετοχές έχουν αποφέρει θετικές πραγματικές αποδόσεις, ανεξάρτητα από τον πληθωρισμό ή τους νομισματικούς κύκλους.

Το μειονέκτημα; Πρέπει να έχετε το στομάχι για την αστάθεια. Οι μετοχές με την καλύτερη απόδοση τα τελευταία 25 χρόνια είναι η Nvidia, η Amazon και η Apple, οι οποίες πέρασαν μεγάλες περιόδους με πτώση 50% ή περισσότερο από τα προηγούμενα υψηλά επίπεδα. Η ίδια η Nvidia έχει υποστεί πτώση 50% το 43% όλων των ημερών διαπραγμάτευσης τα τελευταία 25 χρόνια. Το θάρρος να παραμείνετε επενδυτές διαχωρίζει όσους απολαμβάνουν τον ανατοκισμό από όσους πωλούν στη χειρότερη στιγμή.

Το μάθημα της Fed: Τα πλαίσια έχουν σημασία, αλλά η ιδιοκτησία κερδίζει

Η ανατροπή του πειράματος ‘μέσου στόχου πληθωρισμού’ του 2020 από τον Πάουελ αποτελεί υπενθύμιση ότι ακόμη και οι κεντρικές τράπεζες, εξοπλισμένες με διδακτορικά και δεδομένα, υιοθετούν μερικές φορές πλαίσια που δεν αντέχουν στην πράξη. Για τους επενδυτές, το μάθημα είναι η ταπεινότητα: μην στοιχηματίζετε το μέλλον σας στη νομισματική μηχανική. Αντ’ αυτού, στοιχηματίστε στη διαχρονική ικανότητα της ανθρώπινης εφευρετικότητας, της επιχειρηματικότητας και των αγορών να δημιουργούν αξία με την πάροδο του χρόνου.

Τα ομόλογα μπορούν να προσφέρουν σταθερότητα, τα μετρητά μπορούν να προσφέρουν επιλογές και εναλλακτικές λύσεις, όπως τα ακίνητα ή τα εμπορεύματα μπορούν να προσφέρουν αντιστάθμιση. Ωστόσο, ο πυρήνας κάθε χαρτοφυλακίου ανθεκτικού στον πληθωρισμό παραμένει οι μετοχές.

Η Fed θα συνεχίσει να αναθεωρεί τα πλαίσιά της. Οι επενδυτές δεν πρέπει να το κάνουν. Η αρχή είναι διαχρονική: αποκτήστε επιχειρήσεις, παραμείνετε επενδυτές, επανεπενδύστε τις ταμειακές ροές και αφήστε τον ανατοκισμό να κάνει τη δουλειά του. Ο πληθωρισμός είναι ένας αντίπαλος, αλλά οι μετοχές παραμένουν η αποδεδειγμένη άμυνα.

Forbes