Του Gaurav Sharma

Οι ΗΠΑ θα διπλασιάσουν τις εξαγωγές φυσικού αερίου στα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με δύο από τους κορυφαίους αξιωματούχους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε εκδηλώσεις την Τρίτη και της Τετάρτη στο Gastech, στο Μιλάνο, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ χαρακτήρισαν το φυσικό αέριο ως “μάλλον το πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο εξαγωγικό προϊόν των ΗΠΑ” που θα συμβάλει στην κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών του πλανήτη.

Ο Μπέργκαμ επισήμανε ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου θα βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, την οποία περιέγραψε ως “δύναμη για το καλό” και ως το κύριο όπλο των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην παγκόσμια κούρσα για την “τεχνητή νοημοσύνη”.

“Πρέπει να αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα αποθέματα φυσικού αερίου ώστε να ηγηθούμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, και ίσως το ίδιο να κάνουν και οι φίλοι και σύμμαχοί μας σε Ευρώπη και Ασία. Θέλουμε οι σύμμαχοί μας να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα σε ηλεκτρική ενέργεια για να προωθήσουν τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης στις κοινωνίες τους”.

Ο Ράιτ πρόσθεσε: “Θα διπλασιάσουμε τις εξαγωγές φυσικού αερίου από τα σημερινά επίπεδα μες στα επόμενα 4-5 χρόνια”.

Σε άλλη εκδήλωση στο πλαίσιο της Gastech, ο Ράιτ επισήμανε πως αυτή η αύξηση των εξαγωγών είναι πλέον εφικτή, χάρη στην “αλλαγή πολιτικής” του Τραμπ σε σχέση με την κυβέρνηση Μπάιντεν, που είχε “παγώσει την αδειοδότηση τερματικών σταθμών εξαγωγής φυσικού αερίου”.

“Αν οι ΗΠΑ παράγουν πολύ περισσότερη ενέργεια, όπως σκοπεύουμε να κάνουμε, ο κόσμος θα δει τις τιμές να υποχωρούν”, συμπλήρωσε.

Αξιόπιστος, ασφαλής και σταθερός εταίρος

Τα σχόλια των δύο κορυφαίων αξιωματούχων του Τραμπ έρχονται μετά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγοράσει ενέργεια από τις ΗΠΑ αξίας 250 δισ. δολαρίων ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, ως μέρος της ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ – ΕΕ..

Η συμφωνία έχει αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό. Ωστόσο, τόσο ο Ράιτ όσο και ο Μπέργκαμ επέμειναν ότι αποτελεί μέρος της ευρύτερης συνεργατικής εταιρικής σχέσης με την Ευρώπη στον τομέα της ενέργειας, με τις ΗΠΑ να αποτελούν αξιόπιστο, ασφαλή και σταθερό εταίρο.

Την εβδομάδα αυτή ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ είχε συναντήσεις με ομολόγους του, με προμηθευτές πυρηνικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν, καθώς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους “με σκοπό την ενίσχυση των μακροχρόνιων συνεργασιών, καθώς ο Τραμπ χτίζει ένα ενεργειακά ασφαλές μέλλον ευημερίας”.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει ότι η συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ αφορά το πετρέλαιο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τον άνθρακα καθώς και την ανταλλαγή πυρηνικής τεχνολογίας, αλλά δεν διευκρίνισε εάν περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών στον κλάδο της ενέργειας και ή την αγορά εξαρτημάτων για τις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης (π.χ. σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δίκτυα).

Οι τρέχουσες προβλέψεις και τα μοντέλα της αγοράς δείχνουν ότι θα παραχθεί μεγαλύτερος όγκος LNG από ό,τι χρειάζεται. Σε επίπεδο προσφοράς, το παγκόσμιο εμπόριο LNG αυξήθηκε κατά 2 εκατ. τόνους το 2024, φτάνοντας τους 407 εκατ. τόνους, λόγω των περιορισμών στην ανάπτυξη νέας προσφοράς, σύμφωνα με τη Shell.

Αν και αυτή ήταν η χαμηλότερη ετήσια αύξηση των τελευταίων 10 ετών, περισσότεροι από 170 εκατ. τόνοι LNG αναμένεται να είναι διαθέσιμοι έως το 2030 για την κάλυψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας, σύμφωνα με τη Shell.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το αμερικανικό LNG κατείχε μερίδιο 55% της ευρωπαϊκής αγοράς και 27% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ το α’ εξάμηνο του 2025.

Forbes