Του Paul Iddon

Η Ρωσία φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επαναγοράς των S-400 που είχε πουλήσει στην Τουρκία το 2019, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να έχει σημαντικές γεωπολιτικές επιπτώσεις, από την πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35 μέχρι τις αγορές όπλων στη Μέση Ανατολή.

Οι S-400 της Τουρκίας δεν τέθηκαν ποτέ σε λειτουργία, παρά την αρχική σκληρή στάση της Άγκυρας απέναντι στη Δύση. Σήμερα παραμένουν ανενεργοί, την ώρα που η Τουρκία επενδύει στο εθνικό πρόγραμμα αεράμυνας “Steel Dome”. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα δεν διαθέτει S-400 σε απόθεμα και ενδέχεται να στραφεί στην αγορά από την Τουρκία για να καλύψει συμβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες όπως η Αλγερία και η Ινδία.

Η Αλγερία παρήγγειλε δύο συστοιχίες S-400 το 2024, ενώ η Ινδία έχει ήδη συμφωνήσει από το 2018 για πέντε συστοιχίες, αξίας 5,5 δισ. δολαρίων, με παραδόσεις που καθυστέρησαν λόγω του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Η απομάκρυνση των S-400 από το τουρκικό έδαφος θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, το οποίο εγκατέλειψε το 2019. Η Τουρκία ενδιαφέρεται σήμερα για 40 αεροσκάφη, ενώ αναπτύσσει το δικό της μαχητικό TF Kaan.

Η πιθανή επαναγορά από τη Μόσχα θεωρείται κίνηση για τη διατήρηση παραδοσιακών αγοραστών όπλων, σε μια περίοδο που η Ρωσία δεν μπορεί να αντέξει την απώλεια χωρών όπως η Αλγερία και η Ινδία. Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ έχουν στραφεί σε αμερικανικά συστήματα (THAAD και Patriot PAC-3 αντίστοιχα), ενώ το Ιράν βλέπει τις προοπτικές του για S-400 να εξασθενούν, παράλληλα με καθυστερήσεις στην παράδοση μαχητικών Su-35.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε παρενέργειες στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην ισορροπία δυνάμεων του ΝΑΤΟ, όπου οι S-400 υπήρξαν σημείο έντασης και αντιπαράθεσης.

Forbes