Της Sara Dorn

Το πρώτο κλείσιμο του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ από το 2019 τέθηκε σε ισχύ μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στις δημόσιες υπηρεσίες και αναγκαστικές άδειες για ομοσπονδιακούς κρατικούς υπαλλήλους, καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία χρηματοδότησης της τελευταίας στιγμής.

Η Γερουσία δεν ενέκρινε τη νομοθεσία για την προσωρινή παράταση του ισχύοντος προϋπολογισμού έως τις 21 Νοεμβρίου (continuing resolution).

Η πρόταση των Ρεπουμπλικανών απορρίφθηκε με ψήφους 55 υπέρ και 45 κατά, μη φτάνοντας το απαιτούμενο όριο των 60 ψήφων για την έγκριση. Τρεις Δημοκρατικοί γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε ήδη εγκρίνει την πρόταση με ψήφους 217-212, αλλά χρειαζόταν τουλάχιστον επτά Δημοκρατικούς για να περάσει από τη Γερουσία.

Ο κύριος λόγος διαφωνίας είναι η απαίτηση των Δημοκρατικών για παράταση των ομοσπονδιακών φορολογικών πιστώσεων στο πλαίσιο του Affordable Care Act (Obamacare), που λήγουν στο τέλος του έτους.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τους Δημοκρατικούς ότι προκαλούν το shutdown και ότι επιδιώκουν να προσφέρουν οφέλη δημόσιας υγείας σε παράτυπους μετανάστες — κάτι που νομικά απαγορεύεται.

Το shutdown έρχεται μετά από συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες των Δημοκρατικών στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, χωρίς καμία πρόοδο και με εκατέρωθεν επίρριψη ευθυνών για την αποτυχία.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Chuck Schumer, έγραψε στην πλατφόρμα X:

“ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ. Το shutdown των Ρεπουμπλικανών μόλις ξεκίνησε γιατί δεν θέλουν να προστατεύσουν την υγειονομική περίθαλψη των Αμερικανών. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τον λαό.”

Σε κοινή δήλωση με τον επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, Hakeem Jeffries (D-NY), σημείωσαν:

“Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν κλείσει την κυβέρνηση επειδή δεν θέλουν να προστατεύσουν την υγειονομική περίθαλψη. Τις τελευταίες μέρες, η συμπεριφορά του Τραμπ γίνεται όλο και πιο ασταθής, επιλέγοντας να αναρτά παραληρηματικά deepfake βίντεο αντί να διαπραγματεύεται σοβαρά.”

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Mike Johnson, έγραψε:

“Οι Δημοκρατικοί ΨΗΦΙΣΑΝ να ΚΛΕΙΣΕΙ η κυβέρνηση. Αποτελέσματα: Μητέρες και παιδιά χάνουν τα διατροφικά επιδόματα WIC. Βετεράνοι χάνουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Η FEMA δεν έχει επαρκείς πόρους εν μέσω της σεζόν τυφώνων. Στρατιώτες και υπάλληλοι TSA εργάζονται απλήρωτοι. Ερώτηση: Πόσο θα κρατήσει αυτή την οδύνη ο Chuck Schumer για δικούς του λόγους;”

Τι Έχει Πει ο Τραμπ για το Shutdown

Ο Τραμπ δήλωσε στο Politico ότι δεν ανησυχεί αν κατηγορηθούν οι Ρεπουμπλικάνοι για το shutdown. Αποκάλεσε τους Δημοκρατικούς “παρανοϊκούς” και ισχυρίστηκε πως επιδιώκουν να “καταστρέψουν το σύστημα υγείας, παρέχοντάς το σε εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες”.

Ο Τραμπ δημοσίευσε επίσης AI-generated βίντεο με τον Jeffries να φορά σομπρέρο και να έχει μουστάκι, λέγοντας ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να δώσουν υγειονομική περίθαλψη “σε όλους αυτούς τους παράνομους για να ψηφίζουν για εμάς” — προκαλώντας οργή και αντιδράσεις.

Έκανε επίσης αναφορές σε “υγειονομική περίθαλψη για τρανς άτομα”, χωρίς να διευκρινίζει τι εννοεί, λέγοντας πως “οι Δημοκρατικοί θέλουν αλλαγή φύλου για όλους” και χαρακτηρίζοντάς τους “τρελούς”.

Ο Τραμπ απείλησε πως κατά τη διάρκεια του shutdown μπορεί να υπάρξουν “μη αναστρέψιμες” περικοπές — τόσο ιατρικές όσο και σε παροχές — ενώ η Διεύθυνση Προϋπολογισμού (OMB) ζήτησε από τις υπηρεσίες να ετοιμάσουν σχέδια για μαζικές απολύσεις προσωπικού.

Ο Schumer χαρακτήρισε αυτή την απειλή “απόπειρα εκφοβισμού”.

Τι Έγινε στην Πρώτη Ψηφοφορία στη Γερουσία

Στις 19 Σεπτεμβρίου, η Γερουσία απέρριψε τόσο την πρόταση των Ρεπουμπλικανών (44-48) όσο και των Δημοκρατικών (47-45). Ο Δημοκρατικός John Fetterman ψήφισε υπέρ της πρότασης των Ρεπουμπλικανών, ενώ οι Rand Paul και Lisa Murkowski την καταψήφισαν από το Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο.

Οι Δημοκρατικοί μπορεί να κερδίσουν πολιτικά από το shutdown, σύμφωνα με αναλυτές, καθώς είναι από τα λίγα μέσα πίεσης που διαθέτουν, δεδομένου ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν και τα τρία κέντρα εξουσίας. Όμως, ένα shutdown παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλές στους πολίτες.

Κατά το προηγούμενο shutdown (Δεκ. 2018), η διαμάχη αφορούσε τη χρηματοδότηση για το τείχος στα σύνορα — διήρκεσε 35 ημέρες, καθιστώντας το το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ.

Τι Έπεται

Αν δεν εγκριθεί νέα χρηματοδότηση, όλοι οι “μη απαραίτητοι” υπάλληλοι τίθενται σε υποχρεωτική άδεια, ενώ οι “απαραίτητοι” (στρατιώτες, έλεγχοι ασφαλείας αεροδρομίων) εργάζονται απλήρωτοι. Προγράμματα όπως η Κοινωνική Ασφάλιση και το Medicare συνεχίζονται κανονικά.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι 750.000 υπάλληλοι θα βρίσκονται καθημερινά σε υποχρεωτική άδεια, με κόστος 400 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Τι Κλείνει Σε Περίπτωση Shutdown

Εθνικά πάρκα και μουσεία.

Νέα στεγαστικά δάνεια δεν θα υπόκεινται σε επεξεργασία.

Επιθεωρήσεις από τον FDA και την EPA θα περιοριστούν ή σταματήσουν.

Καθυστερήσεις σε πτήσεις αναμένονται αν υπάλληλοι της TSA και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σταματήσουν να προσέρχονται.

Η εκτιμώμενη ζημιά για την οικονομία των ΗΠΑ από καθυστερήσεις σε μεταφορές, κλείσιμο μουσείων και εθνικών πάρκων, σύμφωνα με τουριστικούς φορείς θα αγγίξει το 1 δισ. δολ.

Forbes