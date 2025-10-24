Η Τουρκία, η οποία στο παρελθόν επέκρινε την Ελλάδα για την αγορά μεταχειρισμένων Rafale, εξετάζει πλέον την απόκτηση μαχητικών Eurofighter από δεύτερο χέρι. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε το Κατάρ, με την Άγκυρα να επιδιώκει, σύμφωνα με πληροφορίες, την αγορά των Eurofighter Typhoon της Ντόχα, ώστε να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας της.

Τυχόν μεταπώληση των αεροσκαφών απαιτεί την έγκριση όλων των χωρών της κοινοπραξίας που ανέπτυξε το Typhoon – Βρετανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Πηγές του Middle East Eye αναφέρουν ότι η κοινοπραξία δεν αντιτίθεται σε μια τέτοια συμφωνία.

Η Άγκυρα επιδιώκει την απόκτηση 40 Eurofighter ως προσωρινή λύση 4,5ης γενιάς, μέχρι να ολοκληρωθεί το εγχώριο πρόγραμμα του TF Kaan και να αποκτηθούν τα F-35 από τις ΗΠΑ. Το Bloomberg μετέδωσε ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται για τα 24 Eurofighter Tranche 3A του Κατάρ και ακόμη 16 Tranche 4. Ωστόσο, το Reuters ανέφερε ότι εξετάζεται και η αγορά 12 μεταχειρισμένων αεροσκαφών από Κατάρ και Ομάν για την κάλυψη άμεσων επιχειρησιακών αναγκών.

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε αντίστοιχη ενίσχυση με Rafale, αποκτώντας αρχικά 12 μεταχειρισμένα και 6 νέα, ενώ σήμερα διαθέτει 24 συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό, η δήλωση του πρώην Τούρκου ΥΠΑΜ Χουλουσί Ακάρ το 2021 – «με μερικά μεταχειρισμένα αεροσκάφη δεν αλλάζει η ισορροπία δυνάμεων» – αποκτά ιδιαίτερη ειρωνεία.

Τα ελληνικά Rafale, εξοπλισμένα με πυραύλους Meteor εμβέλειας 120 μιλίων, προσφέρουν σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Παράλληλα, η Ελλάδα αναβαθμίζει τον στόλο των F-16 σε Block 72 και έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον 20 F-35 μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Αντίθετα, η Τουρκία δεν αναμένεται να παραλάβει τα νέα F-16 Block 70 ή να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 πριν από τις αρχές του 2030. Γι’ αυτό στρέφεται σε Eurofighter «από δεύτερο χέρι», ώστε να διατηρήσει ισορροπία ισχύος στην περιοχή.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει και τους πυραύλους Meteor, γεγονός που ανησυχεί την Ελλάδα αλλά και το Ισραήλ, το οποίο επιχειρεί επίσης στο συριακό FIR.

Η τουρκική Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται σε κομβικό σταυροδρόμι, επιδιώκοντας συνολικά 120 μαχητικά ξένης κατασκευής: 40 Eurofighter, 40 F-16 Block 70 και 40 F-35. Τα Eurofighter 3A του Κατάρ, αν και μεταχειρισμένα, θεωρούνται σε εξαιρετική κατάσταση και ενδέχεται σύντομα να πετούν πάνω από περιοχές έντασης όπως το Αιγαίο και η Συρία.

Forbes