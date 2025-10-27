Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άλμα άνω του 5%, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για νέες κυρώσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών κολοσσών Rosneft και Lukoil, σε απάντηση στη στασιμότητα της Μόσχας όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, τα Brent και WTI σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Ιούνιο, ενώ ήταν η έκτη φορά από το 2023 που το αμερικανικό αργό ενισχύεται πάνω από 5% σε μία μόνο συνεδρίαση. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η εκτόξευση των τιμών δεν οφείλεται μόνο στις κυρώσεις, αλλά και στη χαμηλή τοποθέτηση των επενδυτών πριν από την ανακοίνωση.

Οι πέντε μικρότερες εβδομαδιαίες διαφορές μεταξύ long και short θέσεων στην αγορά πετρελαίου καταγράφηκαν από τον Αύγουστο και μετά. Στα τέλη Σεπτεμβρίου υπήρχαν μόλις 26.483 περισσότερα long συμβόλαια από short, έναντι μέσου όρου 216.000 το 2010. Όταν οι θέσεις είναι ισορροπημένες, η αγορά γίνεται πιο ευάλωτη σε απότομες διακυμάνσεις από ειδήσεις ή γεωπολιτικές εξελίξεις.

Τα στοιχεία για τα futures βασίζονται στην έκθεση Commitments of Traders της CFTC, η οποία καταγράφει τις κινήσεις επενδυτών, κυρίως των διαχειριζόμενων κεφαλαίων όπως hedge funds. Ένα στενό spread μεταξύ θετικών και αρνητικών θέσεων δείχνει επενδυτική αβεβαιότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο έντονης μεταβλητότητας.

Ο Josh Young, CIO της Bison Interests, εκτιμά ότι το κλίμα στην αγορά ήταν υπερβολικά αρνητικό, επικαλούμενος δημόσια σχόλια και τα δεδομένα των futures. Προειδοποιεί ότι οι κυρώσεις μπορεί να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις, καθώς ενδέχεται να περιορίσουν τις ροές ρωσικού αργού, ιδιαίτερα προς χώρες όπως η Ινδία. Η Ρωσία παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως, με 11% του παγκόσμιου εφοδιασμού το 2023.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ed Egilinsky, CEO της Direxion, ο οποίος θεωρεί ότι οι κυρώσεις είναι ο βασικός καταλύτης της ανόδου, καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να περιορίσουν τα έσοδα της Ρωσίας που χρηματοδοτούν τον πόλεμο. Όπως σημειώνει, ο συνδυασμός γεωπολιτικών κινδύνων και σταθερής παγκόσμιας ζήτησης θα συνεχίσει να στηρίζει τις τιμές ενέργειας.

Παρά ταύτα, οι πολιτικές του Τραμπ χαρακτηρίζονται ως απρόβλεπτες, ενώ η εφαρμογή των κυρώσεων παραμένει δύσκολη στην πράξη. Ο Young δηλώνει «επιφυλακτικός» ως προς την πλήρη εφαρμογή τους, όμως αναγνωρίζει ότι ακόμη και η πιθανότητα επιβολής μπορεί να ωθήσει τις τιμές στα 70-80 δολάρια το βαρέλι.

Forbes