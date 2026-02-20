Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια από λειτουργικό κόστος σε στρατηγικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας, ωθώντας τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Microsoft και η Amazon να στραφούν εκ νέου στην πυρηνική ενέργεια για τη στήριξη των υποδομών τους.

Τα υπερμεγέθη data centers που απαιτούνται για την εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης καταναλώνουν 300 έως 500 μεγαβάτ το καθένα, ισχύ συγκρίσιμη με αυτή μιας μεσαίου μεγέθους πόλης. Με δεκάδες τέτοιες εγκαταστάσεις υπό ανάπτυξη, η διασφάλιση σταθερής, 24ωρης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας καθίσταται κρίσιμη.

Η ενέργεια ως στρατηγικό πλεονέκτημα

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν αδιάλειπτα, καθιστώντας τις διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ανεπαρκείς χωρίς συμπληρωματική σταθερή παραγωγή ή μεγάλης κλίμακας αποθήκευση. Έτσι, η ηλεκτρική ενέργεια παύει να είναι δευτερεύον έξοδο και αναδεικνύεται σε δομικό περιορισμό της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Για χρόνια, οι τεχνολογικές εταιρείες βασίζονταν σε πιστώσεις ανανεώσιμης ενέργειας για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση καθιστά αυτή την πρακτική λιγότερο βιώσιμη, ενισχύοντας την ανάγκη για αξιόπιστες πηγές βάσης.

Η πυρηνική στροφή της Microsoft

Η Microsoft συμμετέχει στην επανεκκίνηση του πρώην αντιδραστήρα Three Mile Island Unit 1, που μετονομάστηκε σε Crane Clean Energy Center, σε συνεργασία με την Constellation Energy. Το έργο χρηματοδοτείται με δάνειο ύψους 1 δισ. δολαρίων από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ και στοχεύει σε εμπορική λειτουργία το 2027, προσφέροντας μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια χωρίς εκπομπές άνθρακα.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία αγοράς ενέργειας με την Helion Energy, επενδύοντας και στη μελλοντική προοπτική της πυρηνικής σύντηξης.

Η στρατηγική ελέγχου της Amazon

Η Amazon επιλέγει μια πιο κάθετη προσέγγιση. Μέσω της εξαγοράς του Cumulus Data Center από την Talen Energy, εξασφάλισε άμεση πρόσβαση στην πυρηνική ενέργεια της μονάδας Susquehanna nuclear plant, μειώνοντας την εξάρτηση από κορεσμένα δίκτυα μεταφοράς.

Ταυτόχρονα, επενδύει σε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, μέσω συνεργασιών με την Energy Northwest και την X-energy, στοχεύοντας σε ισχύ σχεδόν ενός γιγαβάτ.

Γιατί επανέρχεται η πυρηνική ενέργεια

Η πυρηνική ενέργεια προσφέρει χαρακτηριστικά που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης:

Συντελεστή χωρητικότητας άνω του 90%

Συνεχή παραγωγή για σταθερά φορτία

για σταθερά φορτία Ελάχιστες άμεσες εκπομπές CO₂

Διάρκεια ζωής δεκαετιών

Οι απαιτήσεις των data centers καθιστούν την πυρηνική ενέργεια ολοένα και πιο ελκυστική επιλογή για μεγάλης κλίμακας υποδομές.

Επιπτώσεις για επενδύσεις και αγορές

Η σύγκλιση τεχνητής νοημοσύνης και ενέργειας αναβαθμίζει τον ρόλο των φορέων πυρηνικής παραγωγής, όπως η Vistra, ενώ ενισχύει και την αλυσίδα εφοδιασμού ουρανίου, με εταιρείες όπως η Cameco να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το πραγματικό όριο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης επαναφέρει στο προσκήνιο τη φυσική βάση της ψηφιακής οικονομίας: την ενεργειακή πυκνότητα και αξιοπιστία. Microsoft και Amazon δεν εγκαταλείπουν τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά αναγνωρίζουν ότι χωρίς σταθερή ισχύ βάσης, η επόμενη φάση του τεχνολογικού ανταγωνισμού δεν μπορεί να προχωρήσει.

Forbes