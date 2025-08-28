Έχει σημασία αν ο Γρηγόρης Αυξεντίου μαρτύρησε από σφαίρα που εκπυρσοκρότησε λόγω της θερμότητας που προκάλεσαν εντός του κρησφυγέτου οι Άγγλοι ή αν κάηκε ζωντανός ή αν αυτοκτόνησε για να αποφύγει το αχρείαστο μαρτύριο να καεί ζωντανός, αφού να παραδοθεί δεν υπήρχε καμία περίπτωση;

Ο δημοσιογράφος Μιχάλης Μιχαήλ, του οποίου βγάζω το καπέλο για τις δεκάδες συνεντεύξεις που παρουσίασε στον Άστρα με ιστορικό περιεχόμενο, αντί να υποδύεται τον καθεστωτικό ξερόλα που αραδιάζει στρέμματα απόψεων και υποβολών, όπως άλλοι, είπε ΚΑΙ στη συνέντευξη στον Φειδία (τι την ήθελες ρε Μιχάλη;) πως δεν έχει σημασία.

Και πως δεν πιστεύει πως αυτοκτόνησε. Είπε, περίπου, πως εμείς, οι σημερινοί, με το που θα βλέπαμε την πεζίνα να ρέει στο κρησφύγετο θα τα κάναμε πάνω μας και θα βγαίναμε έξω. Ο Γρηγόρης όχι. Ο μόνος που δεν βγήκε. Τελεία. Τιμή και δόξα για πάντα. Από όλους μας, χθεσινούς, σημερινούς, αυριανούς. Ό,τι κι αν πιστεύει ο καθένας για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ελπίζω να δικαιούμαστε να πιστεύουμε ό,τι θέλουμε.

Όμως, μεγαλώσαμε μαθαίνοντας πως ο Γρηγόρης κάηκε ζωντανός. Συγνώμη, αλλά μετά από όσα λέχθηκαν και γράφτηκαν, ας αναλάβει κάποιος να μας πει: Κάηκε ζωντανός; Μακάρι να επιβεβαιωθούν όσοι λένε πως όχι. Μακάρι ο πόνος του να ήταν ο λιγότερος, υπό τις περιστάσεις. Δεν υπάρχουν επαρκείς μαρτυρίες; Οκ.

Επαναλαμβάνω αυτό που είπε και ο Μιχάλης και το είπε σε πολλές από τις εκπομπές του: Αυτό που έκανε ο Γρηγόρης δεν έχουμε τα κότσια να κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς. Και δεν είχαν, λέω εγώ, ούτε πολλοί άλλοι της εποχής. Γι’ αυτό είναι ήρωας για όλους μας. Και δεν έχει καμία σημασία πώς μαρτύρησε. Μας φτάνει και μας περισσεύει που ΑΥΤΟΣ δεν παραδόθηκε. Δεν βγήκε έξω. Όπως και άλλοι ήρωες της ΕΟΚΑ. Τους οποίους τιμούμε, επίσης. Και τους αφανείς ήρωες-αγωνιστές, που υπέφεραν, πρόσφεραν, επέζησαν και δεν εξαργύρωσαν τον αγώνα τους. Και είχαν «μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες».

Το ουσιώδες θέμα ως προς τη θυσία του ήρωα δεν είναι πώς πέθανε ο Γρηγόρης. Το θέμα είναι γιατί αυτό που σήμερα μάς λένε οι επίσημοι ιστορικοί ότι ήταν πασίγνωστο και… σιγά τα ωά που αποκάλυψε ο Μιχάλης, δεν μας το είπαν στα σχολεία. Και διερωτούμαι αν το λεν ακόμα σήμερα.

ΧΡΥΜΑ