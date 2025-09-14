Η Ελεγκτική Υπηρεσία, στην τελευταία της Έκθεση, αναφέρθηκε σε εν ενεργεία βουλευτή, πρώην πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος λάμβανε, σύμφωνα με τον έλεγχο που διενήργησε, δύο επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών.

Αν και η Ελεγκτική δεν κατονόμασε τον συγκεκριμένο βουλευτή, εντούτοις, μόνο η φωτογραφία του έλειπε από την Έκθεση. Δεν υπάρχουν εξάλλου και πολλοί που είναι πρώην Προέδροι της Βουλής και εν ενεργεία βουλευτές.

Ο άμεσα ενδιαφερόμενος, Μάριος Κάρογιαν, μετά τα όσα ειπώθηκαν για το πρόσωπό του, απάντησε πως αυτά που αναφέρει η Ελεγκτική είναι ατεκμηρίωτα, αφού λαμβάνει όχι δύο, αλλά ένα επίδομα, επαναλαμβάνοντας την ίδια ώρα πως έχει αποποιηθεί τη σύνταξη του που δικαιούται ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής.

Θα ήταν καλό, εάν ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ έχει δίκαιο, η Ελεγκτική Υπηρεσία να απολογηθεί για τις λανθασμένες εντυπώσεις που προκάλεσε.

Είναι εξάλλου παράξενο το ζήτημα από μόνο του. Πόσο ορθό είναι να αναφέρεσαι σε ένα συγκεκριμένο άτομο αλλά να μην μπήκες στον κόπο να του δώσεις το δικαίωμα να απαντήσει;

Αν για ένα τόσο απλό ζήτημα, που θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει με μια απλή ερώτηση και ένα αποδεικτικό μισθοδοσίας, στο τέλος της ημέρας έγινε λάθος, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνεται με τα υπόλοιπα, πιο περίπλοκα θέματα.

Αν όσα λέει ο κ. Κάρογιαν ισχύουν, τότε μιλούμε για σοβαρό λάθος από την Ελεγκτική, θέτοντας με αυτό τον τρόπο σε κίνδυνο την αξιοπιστία των ελέγχων που διενεργούνται. Δεν είναι εξάλλου η πρώτη φορά που ο νέος Γενικός Ελεγκτής πιάστηκε «αδιάβαστος». Μπορεί ένα «συγνώμη – λάθος» να μην είναι αρκετό για τη «ζημιά» που προκλήθηκε, αλλά τουλάχιστον αναγνωρίζεις πως δεν υπάρχει το «απόλυτο» και το αλάνθαστο στον έλεγχο σου, διορθώνοντας τουλάχιστον για το μέλλον, τις δικές σου αδυναμίες που εντόπισαν… κάποιοι άλλοι.

ΖΑΚ