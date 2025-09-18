Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) συντονίζει το νέο πρόγραμμα Erasmus+ pICTureURpath, που στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στις σπουδές και τα επαγγέλματα ΤΠΕ. Το έργο, κατηγορίας Policy Experimentation (ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP), έχει συνολικό προϋπολογισμό €979.281,01, εκ των οποίων €361.479,38 κατευθύνονται στο ΙΝΓΚ. Έναρξη: 1 Απριλίου 2025. Διάρκεια: 3 έτη.

Συμμετέχουν έξι εταίροι από Κύπρο (ΙΝΓΚ, Be an ally Foundation), Ελλάδα (Challedu, ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης), Ιταλία (Quality Culture) και Ολλανδία (University of Groningen). Συντονίστρια είναι η Δρ Μαργαρίτα Ζαχαρίου (Associate Scientist, Τμήμα Βιοπληροφορικής), με τη στήριξη του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΙΝΓΚ.

Ο βασικός στόχος είναι ο εντοπισμός παραγόντων που επηρεάζουν τις φιλοδοξίες των κοριτσιών να ακολουθήσουν σπουδές/καριέρες στις ΤΠΕ και η ανάπτυξη παιδαγωγικού πλαισίου για εκπαιδευτικούς, το οποίο θα πιλοταριστεί σε σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς χώρους. Σκοπός είναι η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των κοριτσιών σε σπουδές και επαγγέλματα ΤΠΕ.

Η βιοπληροφορική αναδεικνύει έμπρακτα την αξία των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη έρευνα και υγεία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες στις ΤΠΕ. Όπως δηλώνει η Δρ Ζαχαρίου, «η ισότητα των φύλων στις ΤΠΕ είναι καίριας σημασίας, με στόχο τεκμηριωμένες πολιτικές που θα ενισχύσουν την παρουσία κοριτσιών και γυναικών στον τομέα».

Ορόσημα έργου

Εναρκτήρια συνάντηση : 26–27 Ιουνίου 2025 , Αθήνα , με ορισμό ρόλων , προσδοκιών και μηχανισμών επικοινωνίας .

: , , με ορισμό , και . Διεθνής ενημερωτική ημερίδα (online): 25 Σεπτεμβρίου 2025, 15:00, με θέμα «From Barriers to Breakthroughs: Empowering Girls in ICT», για λύσεις, καλές πρακτικές και πολιτικές που ενθαρρύνουν περισσότερα κορίτσια στις ΤΠΕ.

Περισσότερα: pictureurpath.eu • Επικοινωνία: κα. Κατερίνα Μιχαήλ (katerinam@cing.ac.cy).