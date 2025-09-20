Η μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου από την Ομόνοια στη Χάποελ δεν έχει μόνο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, αφού στο όνομα της ομάδας προστίθεται το «Τελ Αβίβ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Goal, η Ομόνοια θα εισπράξει από την ισραηλινή ομάδα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης του πρώην εξτρέμ της, άρα η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών θα συνεχιστει.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί και πολιτικές συζητήσεις, καθώς η Ομόνοια είναι παραδοσιακά συνδεδεμένη με το ΑΚΕΛ, που στο παρελθόν έχει εκφράσει και συνεχίζει να εκφράζει έντονη κριτική απέναντι σε κάθε μορφή συνεργασίας με το Ισραήλ.

Φίλαθλοι της Ομόνοιας πάντως έχουν ήδη αντιδράσει, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Αναμενόμενο πάντως θα ήταν να τους ενοχλεί, ειδικά όταν τόσες ΜΚΟ, με τις οποίες συντάσσεται και το ΑΚΕΛ, έχουν καλέσει επανειλημμένα σε μποϊκοτάζ εναντίον ακόμα και ιδιωτικών εταιρειών που συνεργάζονται με ισραηλινές.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο το ΑΚΕΛ διατηρεί την πάγια θέση του ή αν διαφοροποιεί τη στάση του για αυτή την εξέλιξη, δεδομένης της εμπλοκής της Ομόνοιας στη συμφωνία.

Σέντερ Φορ