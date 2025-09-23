Σημαντικές μεταβολές στις τιμές των βασικών προϊόντων κατέγραψε το Παρατηρητήριο Τιμών για τον Αύγουστο του 2025.

Η μεγαλύτερη άνοδος μήνα προς μήνα εντοπίζεται στα φρέσκα λαχανικά και χόρτα, που σημείωσαν αύξηση +49,3% σε σχέση με τον Ιούλιο (παραμένουν ωστόσο μειωμένα κατά -30,7% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024). Αντίθετα, τα φρέσκα ψάρια και τα μαλάκια κατέγραψαν τη σημαντικότερη κάμψη (-13,4% σε μηνιαία βάση), ενώ μεγάλη μείωση παρουσίασαν και τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή (-13,0%).

Από τις 45 κατηγορίες προϊόντων που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο, 21 κατέγραψαν αυξήσεις, 21 μειώσεις και τρεις (κυπριακός καφές, ψωμί, βρεφικό γάλα) δεν παρουσίασαν μεταβολή. Σημειώνεται ότι 29 από αυτές τις 45 κατηγορίες περιλαμβάνονται και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-kalathi».

Επίσης, ο κύλινδρος υγραερίου είχε αύξηση τιμής +4,9% (+6,7% έναντι Αυγούστου 2024) και το φρέσκο κρέας +3,8% (+4,7% σε ετήσια βάση).