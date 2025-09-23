Το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο – το «καμάρι» της Υπουργού Παιδείας – φαίνεται πως στο Δ΄ Δημοτικό Λατσιών χωλαίνει σοβαρά. Παρά τις επενδύσεις και τις τυμπανοκρουσίες, το πρόγραμμα απειλείται με κατάρρευση, αφήνοντας γονείς και παιδιά να κάθονται στα κάρβουνα.

Για να λειτουργήσει το ΠΟΣ με τα 110 παιδιά που συμμετέχουν, χρειάζονται δάσκαλοι (και όχι νηπιαγωγοί) που να καλύψουν 129 ώρες. Σήμερα, το μόνιμο προσωπικό είναι μόλις ένα άτομο, ικανό να προσφέρει 19 ώρες. Όπως αποκαλύπτεται, τις υπόλοιπες ώρες τις συμπλήρωνε «με καλή προαίρεση» η διευθύντρια, επιστρατεύοντας το υφιστάμενο προσωπικό που ήδη διδάσκει στα πρωινά. Αυτή η «πατέντα» όμως σταματά αύριο, 24 Σεπτεμβρίου, και το Υπουργείο δεν έχει ακόμα λύση στο τραπέζι.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η επικοινωνία με τους οργανωμένους γονείς έχει φτάσει σε οριακό σημείο: πληροφορίες λένε πως οι γονείς απείλησαν με δραστικά μέτρα για να ακουστούν για βρεθεί μία μόνιμη λύση, που φαντάζει αυτή τη στιγμή μακρινή πραγματικότητα

ΥΣ

Συν της άλλης η λειτουργός των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών προτίμησε το τηλέφωνο αντί για γραπτές δεσμευτικές απαντήσεις και λύσεις στις επιστολές τους.

Το ΠΟΣ μπορεί να βαφτίστηκε «στολίδι», αλλά στο Δ΄ Δημοτικό Λατσιών τρίζει επικίνδυνα…

ΠΡΟΚΕ