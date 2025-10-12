Ο κύριος στη φωτογραφία είναι Δανός, λέγεται Νταν Γιόργκενσεν και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για τα θέματα ενέργειας (και στέγασης!).

Γράφτηκε στον ελλαδικό Τύπο ότι ζήτησε να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη (την Τρίτη, μάλλον) με τους υπουργούς Ενέργειας της Κύπρου και της Ελλάδας για την ηλεκτρική διασύνδεση.

Γράφτηκε επίσης πως ο κ. Επίτροπος μπορεί και να κτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και «να ζητήσει από τις δύο κυβερνήσεις να ξεκαθαρίσουν αν θέλουν ή δεν θέλουν το έργο και τι προτίθενται να κάνουν για αυτό. Και εφόσον το στηρίζουν να το αποδείξουν έμπρακτα».

Για την ακρίβεια, είναι οι δύο υπουργοί που πρέπει να κτυπήσουν τα χέρια στο τραπέζι και να ζητήσουν από τον κ. Γιόργκενσεν και την κυρία πρόεδρο της Επιτροπής να αποδείξουν έμπρακτα πως θέλουν το έργο και είναι πρόθυμοι να διασφαλίσουν την ομαλή εκτέλεση των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου. Διαφορετικά, δεν υπάρχουν λεφτά για πέταμα, ούτε εδώ, ούτε στην Ελλάδα.

ΧΡΥΜΑ