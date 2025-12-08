Μιλώντας το πρωί στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε την άποψη πως ο ανασχηματισθείς υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου ήταν ένας πολύ επιτυχημένος υπουργός.

Είπε, μάλιστα, πως αυτή του τη θέση για τις επιδόσεις του κ. Παπαναστασίου τη διαβίβασε, πριν τον τελικό ανασχηματισμό, και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως ο κ. Παπαναστασίου παρέλαβε πολλές χειροβομβίδες στην ενέργεια από την προηγούμενη Κυβέρνηση, τις οποίες χειρίστηκε με επιτυχία και προώθησε λύσεις στα μεγάλα ανοικτά προβλήματα.

Είπε ακόμα ότι και ο Μιχάλης Δαμιανού, που αναλαμβάνει σήμερα υπουργός Ενέργειας, ήταν επιτυχημένος στη θέση του υπουργού Υγείας και τον χαρακτήρισε πολύ ικανό.

Τέλος, αμφισβήτησε την ορθότητα της άποψης πολλών ότι το ΕΛΑΜ εκπροσωπείται πλέον με δύο φιλικά προς το κόμμα στελέχη στην Κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως ούτε ο υφυπουργός Μετανάστευσης, ούτε ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης ανήκουν ή πρόσκεινται στο ΕΛΑΜ.

INS