Η έγκριση του νέου Προϋπολογισμού από τη Βουλή δεν ήταν έκπληξη.

Από μέρες όλοι γνωρίζαμε τι θα ψήφιζε το κάθε κόμμα. Η έκπληξη οφειλόταν στις πολλές τροπολογίες (92 στον αριθμό) που κατατέθηκαν από τα κόμματα και οι περισσότερες από τις οποίες απορρίφθηκαν.

Αν δει κάποιος τα θέματα που κάλυπταν οι τροπολογίες, μπορεί να πει ότι τα κόμματα έκαναν προτάσεις απλώς για να τις κάνουν. Για τις περισσότερες τροπολογίες γνώριζαν ότι δεν θα συγκέντρωναν τις ψήφους της πλειοψηφίας της Βουλής κι’ όμως τις υπέβαλαν. Και αυτό για να έχουν να λένε στο εκλογικό ακροατήριο τους ότι «εμείς καταθέσαμε προτάσεις, αλλά η Βουλή δεν τις ενέκρινε».

Η πάγια αυτή τακτική των κομμάτων, πέραν του ότι δημιουργεί χρονοβόρες διαδικασίες στη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αποτελεί και εμπαιγμό για τους πολίτες.

Φυσικά, η Βουλή προχώρησε στο σταύρωμα πολλών κονδυλίων που πρότεινε η κυβέρνηση, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιες δαπάνες δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την έγκριση της Βουλής. Αυτό, πάλι, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, καθώς η Βουλή θέτει εμπόδια στην άσκηση του έργου της εκτελεστικής εξουσίας.

