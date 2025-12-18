Ούτε καν αγγίζουν την Κυβέρνηση οι 31 τροπολογίες (κατατέθηκαν συνολικά 91) που ενέκριναν χθες τα κόμματα επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, ο οποίος ψηφίστηκε με τις θετικές ψήφους του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, της ΔΗΠΑ και της ΕΔΕΚ. Και αυτό γιατί το ψαλίδι που μπήκε σε δύο κονδύλια στον προϋπολογισμό είναι ανεπαίσθητο.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Βουλής απέκοψε 5% των λειτουργικών δαπανών, που αντιστοιχεί μόλις σε ποσό €10.2 εκατ. από συνολικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό ύψους €13.7 δισ. Επίσης, η αποκοπή των κονδυλίων για τις αποκρατικοποιήσεις έχει μηδενικό κόστος, καθώς, όπως λέχθηκε χθες στο Κοινοβούλιο από τον Χάρη Γεωργιάδη του ΔΗΣΥ, πρόκειται για ανύπαρκτα κονδύλια.

Μάλιστα, υπήρξε και μεγάλη συζήτηση για το ζήτημα των εξαιρέσεων των κονδυλίων που αφορούν τις αποκρατικοποιήσεις, με την πλειοψηφία των κομμάτων να εξαιρεί την ανάπτυξη του Τρόοδους, του ΧΑΚ και της Μαρίνας Λάρνακας, αλλά όχι το λιμάνι Λάρνακας. Ουσιαστικά, οι δύο αποκοπές πιστώσεων που έγιναν αντιστοιχούν σε ψίχουλα, καθώς είναι μόλις 0.078% του συνολικού προϋπολογισμού.

Τριγμοί για GSI

Την ίδια ώρα, κάποια κόμματα που το επιδίωξαν δεν κατάφεραν να στείλουν τα πολιτικά μηνύματα που ήθελαν για το σοβαρό θέμα του GSI (ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας), παρόλο που για τρεις ημέρες από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής αρκετοί βουλευτές επέκριναν τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το θέμα.

Επιπρόσθετα, για άλλη φορά διαπιστώθηκε πως ο GSI προκαλεί τριγμούς και εντός των κομμάτων, καθώς τρεις βουλευτές διαφοροποίησαν τη θέση τους από την επίσημη θέση του κόμματος τους.

Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία για δέσμευση των χρημάτων που πρέπει να δοθούν προς τον ΑΔΜΗΕ κρίθηκε στη μία ψήφο. Υπέρ του παγώματος των κονδυλίων τάχθηκαν 27 βουλευτές και 28 εναντίον. Την τροπολογία στήριξαν ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι, καθώς επίσης ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας Κυριάκος Χατζηγιάννης, οι βουλευτές του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας και Χρίστος Ορφανίδης αλλά και η ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Κατά του παγώματος είχαν ταχθεί οι βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, του ΕΛΑΜ και οι ανεξάρτητοι Ανδρέας Αποστόλου και Μιχάλης Γιακουμή.

Από την εξωτερική το Ακάκι

Στο μεταξύ, μέχρι την υστάτη τα κόμματα δέχονταν πιέσεις από κοινότητες και άλλους οργανωμένους φορείς για να προχωρήσουν στο σταύρωμα κονδυλίων με τα οποία διαφωνούσαν διάφοροι φορείς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με τις πιστώσεις που αφορούν τη μελέτη – κατασκευή τμήματος του δρόμου Λευκωσία – Ανθούπολη – Κοκκινοτριμιθιά – Αστρομερίτη – Ευρύχου, μήκους 19 χιλιομέτρων και το κόστος του θα ξεπεράσει τα €109 εκατ. Για το συγκεκριμένο έργο υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στις κοινότητες της περιοχής. Όπως πληροφορούμαστε, υπήρξαν παρεμβάσεις από τις τοπικές αρχές προς τα κόμματα, με αποτέλεσμα το ΔΗΚΟ να καταθέσει την τροπολογία την τελευταία στιγμή, ωστόσο περιορίστηκε στην ένθεση σημείωσης, δηλαδή για ενημέρωση της Βουλής σε έξι μήνες. Συνεπώς, ανά εξάμηνο η Βουλή θα ενημερώνεται για το έργο.

Κουβέντα να γίνεται με σταυρώματα

Άνευ ουσίας ήταν και οι δέκα δεσμεύσεις κονδυλιών που εγκρίθηκαν, οι οποίες λόγω των βουλευτικών εκλογών και το κλείσιμο της Βουλής τον ερχόμενο Μάιο και ανάληψη των καθηκόντων των νέων βουλευτών τον Ιούνιο είναι δεδομένο πως θα αποδεσμευθούν το πρώτο δίμηνο του 2026. Για άλλη μια χρονιά, κουβέντα να γίνεται για χάρη του εντυπωσιασμού των ψηφοφόρων.

Συγκεκριμένα, σταυρώθηκαν τα κονδύλια για τη λειτουργία και εφαρμογή του Photo Radar List, για την αγορά νέων λιμουζίνων για κρατικούς αξιωματούχους και για αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας, για την κατασκευή της Α’ φάσης της λεωφόρου Μακεδονίας, του έργου «κατασκευή του δρόμου πρωταρχικής σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη διεθνή έκθεση στην Έγκωμη και για την αγορά εξειδικευμένων συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών για την προώθηση του έργου της αξιοπίηση της κρατικής έκθεσης.

Παράλληλα, δεσμεύθηκαν τα κονδύλια που αφορούν τη επέκταση Λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, την κατασκευή υποδομής για εξυπηρέτηση των Μονάδων Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας, την ανακαίνιση και επέκταση του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης για στέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σταυρώθηκαν και κονδύλια για τις χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων, για τις τραπεζικές επιβαρύνσεις και την κτηριακή βελτίωση της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη.

Για τι θα ενημερώνεται η Βουλή

Την ίδια ώρα, τα αρμόδια υπουργεία είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν ανά εξάμηνο το Κοινοβούλιο, για κατασκευές δρόμων μέχρι και για χορηγίες. Αναλυτικά, έχει περιληφθεί ένθεση σημείωσης (ενημέρωση) για τα εξής κονδύλια:

-Μελέτη και κατασκευή του δρόμου Δένεια-Ακάκι- Αστρομερίτη

-Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ ΑΛΚ – Κυπριακής Δημοκρατίας για το Λιμάνι Λεμεσού.

-Γα τα εργα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», «Ενίσχυση της Προσβασιμότητας Ποδηλάτων, Πεζών, ΑμεΑ στα Αστικά Κέντρα».

-Το σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης και για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

-Για τις δαπάνες διαφώτισης προβολής των δράσεων του έργου του υπουργείου Εξωτερικών.

-Τα στεγαστικά σχέδια

-Χορηγία για στήριξη των Τοπικών Αρχών για ίδρυση πέντε Επαρχιακών Καταφυγίων Ζώων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και Επαρχιακές Διοικήσεις.

-Για τις δαπάνες που αφορούν την επιβατική διακίνηση Park and Ride.

-Παροχές κοινωνικής πρόνοιας, χρηματοδότηση του Ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης και έκτακτες χορηγίες και τα σχέδια Εστία καθώς και Ενοίκιο Έναντι Δόσης.

-Για κυβερνητικά στεγαστικά σχέδια και την κάλυψη διάφορων υφιστάμενων υποχρεώσεων σε κυβερνητικούς οικισμούς.

-Για το σχέδιο επιδότησης επιτοκίου.

-Το σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών των ταμείων προνοίας και συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων έχουν απομειωθεί

-Για χορηγίες του Υπουργείου Υγείας προς τους συνδέσμους που επιτελούν εθελοντική εργασίας καθώς και άλλους φορείς που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας.

-Για τη Δέσμη Νομοθετικών Προτάσεων του Σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη (FIT for 55) και για την υλοποίηση κλιματικών μέτρων του «Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030».

-Για τις πιστώσεις που έχουν στη διάθεση τους οι υπουργοί για διάφορους σκοπούς και έργα, τα γνωστά τσεκούθκια.

-Χορηγία προς τον ΚΟΔΑΠ για την εγκατάσταση ανεξάρτητου συστήματος πυρόσβεσης στην Ενεργειακή Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού.

–Επιδότηση ενοικίου, φιλοξενίας και μετακόμισης των δικαιούχων του Σχεδίου «κτίΖΩ» και για την επιδιόρθωση διαμερισμάτων σε κυβερνητικούς οικισμούς.

Κεραυνός: Σημαντική πολιτειακή πράξη

Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός εξέφρασε την ικανοποίηση του για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού 2026. «Προχωρούμε με την υλοποίηση του έργου μας και την κοινωνική και αναπτυξιακή μας πολιτική χωρίς προσκόμματα και χωρίς καθυστερήσεις» σημείωσε.

Ο υπουργός Οικονομικών ευχαρίστησε και τα κόμματα που δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό, επισημαίνοντας πως «έχουμε ακούσει κριτική και η κριτική για μας είναι σημαντική γιατί προσπαθούμε πάντοτε να βλέπουμε θετικές εισηγήσεις, αλλά και να μαθαίνουμε από την εμπειρία μας».

Καταλήγοντας, σημείωσε πως με την έγκριση του προϋπολογισμού η κυπριακή οικονομία μπορεί να προχωρήσει με τους γνωστούς αναπτυξιακούς ρυθμούς και θα συνεχιστεί η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη.