Ένας καινοτόμος δείκτης αξιολόγησης των βουλευτών έκανε τις τελευταίες μέρες την εμφάνισή του στα πολιτικά πράγματα του τόπου και προκαλεί «πονοκεφάλους» . Όχι στο πολιτικό προσωπικό του τόπου που το αφορά και το αγγίζει αλλά στον κάθε προβληματιζόμενο πολίτη που βλέπει τα παθήματα να μην μας γίνονται μαθήματα. Ο νέος δείχτης είναι σύμφωνα με τους εμπνευστές του, είναι ένα νέο εργαλείο διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία.

Πρωτεργάτες είναι το Think Tank Πολιτεία Center for socio–political studies και η μη κυβερνητική οργάνωση Oxygen for Democracy. Επιχειρείται η ποιοτική αξιολόγηση των βουλευτών στη βάση ποσοτικών δεδομένων. Όπως οι καταθέσεις προτάσεων νόμου, οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, η συμμετοχή στις συνεδριάσεις και άλλα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Οι εμπνευστές του νέου δείκτη υποστηρίζουν πως δεν προέκυψε αυθαίρετα αλλά στηρίζεται σε τέσσερα θεμέλια:



>Πρώτον, στηρίζεται στις πρόνοιες του Συντάγματος και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Βουλής που καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τους ρόλους των βουλευτών.

>Δεύτερον, αξιοποιείται η κοινοβουλευτική παρατήρηση των τελευταίων τεσσάρων χρόνων μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση της νομοθετικής διαδικασίας Nomoplatform.

>Tρίτον, βασίζεται σε συγκρίτικη μελέτη άλλων διεθνών παραδειγμάτων.

>Τέταρτον, ο δείκτης διαμορφώθηκε μέσα από στοχευμένες διαβουλεύεσεις με τεχνοκράτες, πανεπιστημιακούς, βουλευτές, πολιτικούς αναλυτές, δημοσιογράφους και άλλους ειδικούς.

Επί τούτου επικαλούνται πλατφόρμες που λειτουργούν στο εξωτερικό όπως το TheyWorkForYou στο Ηνωμένο Βασίλιο, το Datan στη Γαλλία, το Openparlamento στην Ιταλία και το Vouliwatch στην Ελλάδα. O νέος δείχτης φιλοδοξεί να είναι ένα ειλικρινές , αξιόπιστο και διαφανές σημείο εκκίνησης για την αξιολόγηση του κοινοβουλευτικού έργου.

Ως πιο ενεργοί βουλευτές επιλέγηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις προερχόμενοι από μικρά κόμματα. Οι Οικολόγοι Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και Σταύρος Παπαδούρης και η Αλεξάνδρα Ατταλίδου του Βολτ. Ακολουθεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Ενέργειας, βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης. Στην πέμπτη θέση φιγουράρει ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, ακολουθούμενος από τον Γιώργο Κουκουμά, βουλευτή του ΑΚΕΛ, Σωτήρη Ιωάννου βουλευτή του ΕΛΑΜ. Την οκτάδα κλείνει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου.

Στο γενικό ερώτημα πως θα αξιολογούσατε το έργο των βουλευτών το 59% το αποτιμά αρνητικά. Θετική αποτίμηση γίνεται μόνο από το 35%. Με το εκκωφαντικό ποσοστό 84% η κοινή γνώμη αποφαίνεται πως οι βουλευτές δεν εκπροσωπούν αποτελεσματικά τις ανάγκες της κοινωνίας. Μόνο το 16% θεωρεί ότι λειτουργούν θετικά.

H μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν πιστεύει ότι οι βουλευτές δρουν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Το 27% αποφαίνεται καθόλου και το 48% σε μικρό βαθμό,. Μόνο το 6% εμπιστεύεται ότι οι βουλευτές δρουν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, και το 19% σε αρκετό βαθμό.

Στο ερώτημα σε ποιο βαθμό θεωρούν οι πολίτες ότι οι βουλευτές λογοδοτούν για τις αποφάσεις του, το 43% πιστεύει καθόλου και το 47% σε μικρό βαθμό. Μόνο το 4% λέει σε μεγάλο βαθμό και το 6% σε αρκετό βαθμό. Αρνητικά τοποθετείται η κοινή γνώμη στη διατήρηση και θέσης εργασίας παράλληλο με το ρόλο τους ως βουλευτές. Το 62% πιστεύει ότι δεν πρέπει να ασκούν άλλο επάγγελμα και μόνο το 38% αποδέχεται τη διπλή ιδιότητα.

Είναι αξιοσημείωτο και χρήζει περαιτέρω μελέτης η απάντηση στο ερώτημα ποιον ξεχωρίζετε θετικά για την παρουσία του και το κοινοβουλευτικό του έργο. Το 25% ψηφίζει τον κανένα. Δεύτερο αξιοπρόσεχτο είναι πως οι πλείστοι βουλευτές που ξεχωρίζουν στην πρώτη εντεκάδα θετικά, έχουν μια θέση και στην εντεκάδα με την αρνητική αποτίμηση.

Στα θετικά μετά τον κανένα ακολουθεί η Ειρήνη Χαραλαμπίδου με 22% και με αρνητικό αποτύπωμα στο 11%. Στην τρίτη θέση κατατάσσεται ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου με ποσοστό 17%. Τον ακολουθεί η πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου με 14% θετικές ψήφους και 13% αρνητικές ψήφους. Ο Ζαχαρίας Κουλίας είναι ο επόμενος με 13% με θετική αποτίμηση και 12% αρνητική. Ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου συγκεντρώνει θετικές ψήφους 12% και 8% αρνητικές. Το ποσοστό των θετικών ψήφων για τον Γιώργο Λουκαϊδη είναι 11%, του Παύλου Μυλωνά και του Χρίστου Χρίστου 10% αντίστοιχα. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ συγκεντρώνει και 10% αρνητικές ψήφους. Ο Κώστας Κώστα ακολουθεί με 9% , ο Χρίστος Χριστοφίδης με 8% και η εντεκάδα κλείνει με τον Σωτήρη Ιωάννου με 6%.

Στην κορυφή της εντεκάδας την οποία οι πολίτες ξεχωρίζουν αρνητικά βρίσκεται ο βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους με ποσοστό 37%. Ο κανένας είναι στη δεύτερη θέση και ακολουθεί ο Ευθύμιος Δίπλαρος. Ποσοστό 10% αρνητικής αποτίμησης συγκεντρώνει ο Μαρίνος Σιζόπουλος και τον ακολουθούν με 9% αντίστοιχα ο Άντρος Κυπριανού και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Την εντεκάδα κλείνει ο Μάριος Καρογιάν με ποσοστό 7%.

Τα σκήπτρα στο βαθμό αναγνωρισιμότητας στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας ανήκουν στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου με ποσοστό 95%. Σημειώνεται ότι η κ. Χαραλαμπίδου είχε συγκεντρώσεις στις βουλευτικές εκλογές του 2021 14,008 σταυρούς προτίμησης. Ο βαθμός γνώσης για το έργο ανέρχεται το 73%. Θετική είναι η εικόνα για το έργο της στο 54% της κοινής γνώμης ενώ το 41% έχει αρνητική εικόνα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο βουλευτής Δημήτρης Δημητρίου. Το ποσοστό αναγνωρισιμότητας του ανέρχεται στο 89%. Το 55% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι γνωρίζουν το κοινοβουλευτικό του έργο πολύ ή αρκετά και το 45% λίγο ή καθόλου. Η αρνητική εικόνα του υπερβαίνει κατά μία μονάδα τη θετική εικόνα, 45% έναντι 44%.

Στην εκλογική περιφέρεια της Λεμεσού ο περισσότερο αναγνωρίσιμος βουλευτής είναι ο Ευθύμιος Δίπλαρος με το εκπληκτικό ποσοστό 93%. Συνοδεύεται όμως από αρνητική εικόνα – ποσοστό 62%. Το 31% έχει θετική εικόνα για τον συγκεκριμένο βουλευτή. Το 58% δηλώνει ότι γνωρίζει για το κοινοβουλευτικό έργο και το 42% τοποθετείται αρνητικά.

Στην εκλογική περιφέρεια της Αμμοχώστου ο Κυριάκος Χατζηγιάννης συγκεντρώνει ποσοστό αναγνωρισιμότητας 76%. Οι περισσότεροι, ποσοστό 68% δεν γνωρίζουν το έργο. Θετική εικόνα για το βολευτή ε΄χει το 38% και αρνητική το 36%.

Στην εκλογική περιφέρεια της Λάρνακας τα σκήπτρα κατέχει η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου με ποσοστό 95%. Το ποσοστό για τη θετική εικόνα της ανέρχεται στο 48% και δύο μονάδες πιο πίσω η αρνητική εικόνα της. Γνωρίζει όμως το κοινοβουλευτικό της έργο το 76%. Το 24% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το έργο της.

Σε ότι αφορά τους πολιτικούς αρχηγούς, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου συγκεντρώνει ψηλό βαθμό αναγνωρισιμότητας. Συγκεντρώνει ποσοστό 92%. Η εικόνα του είναι αρνητική για την γενική γνώμη με ποσοστό 50%. Θετική γνώμη έχει το 43%. Γνωρίζει για το έργο του το 62% ενώ το 38% δηλώνει πως γνωρίζει λίγο ή καθόλου.

Ο βαθμός αναγνωρισιμότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου είναι στο 90%. Αρνητική εικόνα για τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ έχει το 62% και θετική το 27%. Γνωρίζει για το έργο του το 44% ενώ το 56% δηλώνει ότι γνωρίζει λίγο ή καθόλου.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου συγκεντρώνει βαθμό αναγνωρισιμότητας 91%. Υπερέχει με ποσοστό 54% έναντι 35% η αρνητική της θετικής εικόνας. Στο βαθμό γνώσης του έργου τα πηγαίνει καλύτερα με το 59% να γνωρίζει αρκετά και το 41% λίγο ή καθόλου.

Ο τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος έχει βαθμό αναγνωρισιμότητας 87%. Το 70% έχει γι’ αυτόν αρνητική εικόνα και μόνο το17% θετική. Το 75% δήλωσε ότι γνωρίζει λίγο ή καθόλου για το έργο του και το 25% να δηλώνει ότι γνωρίζει αρκετά ή πολύ.

Για τον Μάριο Καρογιάν, ο βαθμός αναγνωρισιμότητας είναι 89%. Υπερέχει η αρνητική εικόνα με 67% έναντι 20% της θετικής. Το 31% δηλώνει ότι γνωρίζει το έργο του και το 69% λίγο ή καθόλου.

Τα νούμερα της έρευνας δεν είναι ευνοϊκά για το πολιτικό προσωπικό, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία και ενόψει βουλευτικών εκλογών. Δύσκολα μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις μέχρι τις κάλπες, τέτοιες που να διαφοροποιήσουν τις εκτιμήσεις της κοινής γνώμης. Η γενική εικόνα είναι αυτή που καθορίζει και την εικόνα ενός εκάστου για το κοινοβουλευτικό έργο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα έγινε από την IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με δείγμα 800 άτομα, 39% από την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, 6% από την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, 16% από την εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, 29% από την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού και 10% από την εκλογική περιφέρεια Πάφου. Η αναλογία ανδρών – γυναικών ήταν 50%.

Τα Social Media καθορίζουν το τοπίο

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης γίνεται κατά βάση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 68% δηλώνει ότι ενημερώνεται για το κοινοβουλευτικό έργο από αυτά τα μέσα. Από την τηλεόραση ενημερώνεται το 59% και το 42% από τα ειδησεογραφικά πόρταλ. Το 26% ενημερώνεται από το ραδιόφωνο, το 15% από φίλους και γνωστούς. Μόνο το 5% παίρνει ενημέρωση από την ιστοσελίδα της Βουλής.