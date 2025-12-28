Η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας είναι απλά ένα έργο μεταφοράς ενέργειας. Ούτε θέμα εθνικής υπερηφάνειας είναι, ούτε κρύβει πίσω του κάποιον άλλον συμβολισμό. Εάν χρειαζόμαστε ή όχι τον GSI είναι καθαρά τεχνοκρατικό θέμα και ως έτσι θα πρέπει να σχολιάζεται.

Η κατασκευή του δεν θα σημαίνει νίκη έναντι της Τουρκίας, όπως και η μη κατασκευή του δεν θα σημαίνει ήττα. Αυτοί που συγχέουν το συγκεκριμένο έργο με εθνικά θέματα θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Ούτε οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας θα διαταραχθούν, ούτε αποτυχία είναι εάν το έργο δεν είναι βιώσιμο και δεν μπορεί να γίνει.

Αν θα χρεώσουμε τον Κύπριο καταναλωτή για μια ηλεκτρική διασύνδεση που μπορεί στο τέλος σε σχέση με το κόστος να μην αξίζει το όφελος, να του το πούμε ξεκάθαρα. Θα πληρώσετε όχι γιατί θα έχετε φθηνότερο ρεύμα, αλλά επειδή θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε. Με αυτό στο μυαλό, ναι, δεν χρειάζεται καμιά επικαιροποίηση μελέτης…

Ζακ