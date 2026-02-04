Τη διαχρονική πορεία, τη φιλοσοφία και τη συμβολή των Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation in Cyprus παρουσίασε ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 στα κεντρικά γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation στη Λευκωσία.

Η παρουσίαση εντάσσεται στην προετοιμασία για την Τελετή Απονομής των Δικοινοτικών Βραβείων 2026, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουνίου 2026, και ανέδειξε τον ρόλο της επιχειρηματικής συνεργασίας ως παράγοντα σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Ισχυρή παρουσία επιχειρηματικών και θεσμικών φορέων

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και η ηγεσία του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Παρόντες ήταν επίσης ο Khasim Diagne, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο Michael Tatham.

16 χρόνια δικοινοτικής επιχειρηματικής συνεργασίας

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, μέσω ζωντανής σύνδεσης, υπογράμμισε ότι τα Δικοινοτικά Βραβεία δεν αποτελούν μια απλή ετήσια τελετή, αλλά έναν μακροχρόνιο θεσμό που αποδεικνύει πως η συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων επιχειρηματιών μπορεί να υπερβεί τις διαχωριστικές γραμμές, ακόμη και όταν η πολιτική αδυνατεί.

Όπως ανέφερε, το 2026 τα Βραβεία συμπληρώνουν 16 χρόνια ζωής, με το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί να ανέρχεται στα €5,3 εκατ., συμπεριλαμβανομένου του φετινού ποσού των €500.000, το οποίο θα μοιραστούν εννέα νικήτριες δικοινοτικές ομάδες.

Ενθάρρυνση νέων δικοινοτικών ομάδων

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, η Ρένα Ρουβιθά Πάνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τόνισε ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να εμπνεύσει και να παρακινήσει περισσότερες δικοινοτικές επιχειρηματικές ομάδες να συμμετάσχουν στα Βραβεία, ενισχύοντας την ουσιαστική συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Εντυπωσιακά μεγέθη και απήχηση

Κατά την παρουσίαση δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία που αποτυπώνουν τη διεθνή και τοπική απήχηση του θεσμού:

€5,3 εκατ. συνολικά Βραβεία σε 16 χρόνια

συνολικά Βραβεία σε 16 χρόνια €500.000 το φετινό ποσό

το φετινό ποσό €350.000 για προώθηση και προβολή

για προώθηση και προβολή 67.000 επισκέπτες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (Ιαν.–Φεβ. 2026)

στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (Ιαν.–Φεβ. 2026) 1.100 downloads αιτήσεων συμμετοχής

αιτήσεων συμμετοχής 6 εκατ. προβολές του προωθητικού βίντεο στο YouTube

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ακολούθησε cocktail dinner, προσφέροντας ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Σημειώνεται ότι η Τελετή Απονομής των Βραβείων 2026 θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, παρουσία του Νίκος Χριστοδουλίδης, γεγονός που προσδίδει θεσμικό βάρος και αναδεικνύει τη σημασία της πρωτοβουλίας.