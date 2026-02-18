Για απάτη που αφορά δήθεν χρεώσεις για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας προειδοποιεί το κοινό η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, διευκρινίζοντας ότι δεν ζητά ποτέ χρήματα από πολίτες για την αντικατάσταση συμβατικών μετρητών, καθώς το σχετικό κόστος καλύπτεται από την ίδια και από ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, επιτήδειοι απέστειλαν παραπλανητικά μηνύματα σε ενοίκους πολυκατοικίας, ζητώντας την καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, πρακτική που η Αρχή χαρακτηρίζει απολύτως ψευδή.

Η ΑΗΚ υπογραμμίζει ότι οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας ανήκουν στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και εγκαθίστανται, συντηρούνται ή αντικαθίστανται αποκλειστικά από την ίδια, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους καταναλωτές. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η εργασία δεν ανατίθεται σε ιδιώτες ηλεκτρολόγους.

Όπως αναφέρεται, οι περιοχές μαζικής αντικατάστασης μετρητών ανακοινώνονται εκ των προτέρων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ το σχετικό πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ. Οι ένοικοι ενημερώνονται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αντικατάσταση.

Η Αρχή σημειώνει ακόμη ότι το προσωπικό της ΑΗΚ προσέρχεται στα υποστατικά με υπηρεσιακά οχήματα που φέρουν τα διακριτικά της Αρχής και διαθέτει υπηρεσιακή ταυτότητα, την οποία το κοινό μπορεί και πρέπει να ζητά για λόγους ασφάλειας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται από λειτουργούς της ΑΗΚ δεν περιλαμβάνουν χρηματικά ποσά ούτε τρόπους πληρωμής, καλώντας το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να καταγγέλλει ύποπτες περιπτώσεις.