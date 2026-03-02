Η μεγάλη αμερικανική εταιρεία λιανικής πώλησης Target, με κεφαλαιοποίηση 52 δισ. δολαρίων και με δύο χιλιάδες καταστήματα σε όλες τις ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα πουλά μόνο δημητριακά που παρασκευάζονται χωρίς συνθετικές χρωστικές ουσίες, ακολουθώντας άλλους γίγαντες του λιανικού εμπορίου που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις τεχνητές βαφές στα τρόφιμα και ειδικότερα τα δημητριακά.

Η Target ανέφερε ότι συνεργάστηκε στενά με τις Αρχές, για την αναδιαμόρφωση των προϊόντων όπου χρειάζεται και η απόφαση ισχύει για τα δημητριακά που πωλούνται τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο.

Ήδη, κολοσσοί στην παραγωγή συσκευασμένων τροφίμων, όπως η PepsiCo, η Campbell’s και η Conagra Brands ανακοίνωσαν ότι θα μειώσουν τις τεχνητές χρωστικές ουσίες, συμβάλλοντας στην πρωτοβουλία «Make America Healthy Again» της κυβέρνησης Τραμπ και στη μείωση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και χημικών προσθέτων από τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

«Γνωρίζουμε ότι οι καταναλωτές δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και κινούμαστε γρήγορα για να εξελίξουμε τις προσφορές μας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους», δήλωσε η Cara Sylvester, επικεφαλής εμπορικών σημάτων της Target.

Η Target δήλωσε ότι θα «συνεχίσει να αξιολογεί ευκαιρίες όπου η εξέλιξη των συστατικών ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες των πελατών».

Ο γίγαντας λιανικής αγοράς Walmart ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2025 ότι θα αφαιρέσει τις συνθετικές χρωστικές ουσίες από τα τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας στις ΗΠΑ έως τον Ιανουάριο του 2027.