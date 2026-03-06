Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι τα καταφύγια δεν επαρκούν μεν για όλο τον πληθυσμό, όμως το ποσοστό κάλυψης έχει αυξηθεί από 30% σε 45%. Και η Κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση.

Όπως δήλωσε ο κ. Ιωάννου, την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, δίνοντας επιπλέον συντελεστή δόμησης για πολυκατοικίες με υπόγεια καταφύγια.

Αναφορικά με την κατάσταση των καταφυγίων, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Πολιτική Άμυνα παρακολουθεί τη λειτουργία τους. Ωστόσο, τόνισε ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και καθαριότητα των καταφυγίων ανήκει στους ιδιοκτήτες των υποστατικών.

ΠΡΟΚΕ